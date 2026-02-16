Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OposicionesCuartos del BañoPSOE ExtremaduraSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Castigo... ¿inexistente?

'GH Dúo' pone en manos del público la expulsión disciplinaria por una gran pelea y termina echando al único que no estuvo involucrado

La organización anula las nominaciones y sanciona a toda la casa tras una bronca “intolerable”

Concursantes de 'GH Dúo' en la sala de expulsión

Concursantes de 'GH Dúo' en la sala de expulsión / Telecinco

Carlos Merenciano

Madrid

La sexta gala dominical de ‘GH Dúovivió una de las noches más tensas de la edición. Tras un enfrentamiento descontrolado durante el fin de semana, la dirección decidió tomar una medida inédita: anular las nominaciones y someter a todos los concursantes a una expulsión disciplinaria decidida exclusivamente por la audiencia.

Ion Aramendi fue el encargado de comunicarlo en directo: “Este fin de semana se ha vivido un durísimo enfrentamiento en la casa. Hemos tomado medidas extraordinarias e inéditas en GH”. El conflicto comenzó por un refresco escondido que derivó en una discusión entre Manu y Gloria con Cristina, pero terminó convirtiéndose en lo que el programa definió como “la bronca más grande de la edición”. Tras los vídeos, el presentador fue contundente: “Vuestra actitud es inaguantable, me produce desasosiego, ¿no os da vergüenza? Es inaudito. Es intolerable. No podemos más”.

La sanción fue clara: “Por vuestro pésimo comportamiento reiterado, hemos decidido anular las nominaciones del jueves y la votación. En este momento todos estáis en peligro de expulsión”. Durante dos horas, el público votó en positivo, siendo la persona con menos apoyo el que finalmente abandonaría la casa. Uno a uno, el presentador fue salvando a Gloria, Sandra, Anita, Juanpi y Carlos, dejando en la cuerda floja a Cristina, Manuel y Antonio.

Noticias relacionadas

Finalmente, la audiencia decidió que el expulsado fuera Antonio Canales, precisamente uno de los concursantes que no había participado directamente en el origen del conflicto. Lejos de mostrarse afectado, el bailaor reaccionó con alivio: “Es el mejor premio que me podíais dar. No me voy triste para nada”. Tras su salida, la casa volvió a nominar y la nueva lista quedó formada por Cristina, Carlos, Sandra y Anita.

TEMAS

  1. Suspendidos los actos de Carnaval programados para este viernes en el parque de La Coronación de Plasencia
  2. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  3. Mérida se prepara para un triple empujón industrial con 3.600 millones de euros y más de 2.300 empleos
  4. García Page: 'Si el PSOE se abstiene en Extremadura, tendría que ser con un acuerdo general en España
  5. Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia: 'A final de año, veremos que la obra de Martín Palomino es una realidad
  6. El embalse de Alange es muy particular y no se llena igual que los demás
  7. Medio millar de incondicionales mantienen vivo el Carnaval en Plasencia
  8. El megaproyecto extremeño de 2.800 millones que situará a la región en la carrera europea de la IA estará en Mérida

La Diputación de Cáceres organiza encuentros de buenas prácticas en los territorios Unesco de la provincia

La Diputación de Cáceres organiza encuentros de buenas prácticas en los territorios Unesco de la provincia

El PSOE pide explicaciones a Guardiola tras afirmar que su feminismo es el de Vox: "No es igualdad, es misoginia"

El PSOE pide explicaciones a Guardiola tras afirmar que su feminismo es el de Vox: "No es igualdad, es misoginia"

Primer balance del Carnaval en Plasencia: "De los cinco años que llevamos desfilando, ha sido el mejor"

Primer balance del Carnaval en Plasencia: "De los cinco años que llevamos desfilando, ha sido el mejor"

Las empresas de Extremadura pueden acceder a cinco modelos de IA por 15 euros, tras un convenio de la patronal

Las empresas de Extremadura pueden acceder a cinco modelos de IA por 15 euros, tras un convenio de la patronal

El atraco en una sucursal bancaria de Nuevo Cáceres se engloba en una investigación a nivel suprarregional

El atraco en una sucursal bancaria de Nuevo Cáceres se engloba en una investigación a nivel suprarregional

El Gobierno estudia ayudas al regadío tras los daños por las borrascas

El Gobierno estudia ayudas al regadío tras los daños por las borrascas

"Mónica García, tu estatuto es agonía"

Tracking Pixel Contents