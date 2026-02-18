Maxi Iglesias se sincera por completo en ‘Universo Calleja’: de la muerte de su padre al bullying que sufrió

Maxi Iglesias ha sido uno de los protagonistas de la nueva entrega de ‘Universo Calleja’, la aventura grabada en la Columbia Británica canadiense y presentada en esta ocasión por Santi Millán, que sustituye a Jesús Calleja tras su reciente operación. Más allá del reto físico y los paisajes, el actor aprovechó el viaje para abrirse sobre su momento personal y profesional.

Iglesias reconoció que llega a esta experiencia tras meses de intenso trabajo, aunque tiene claro que necesita hacer pausas: “Para valorar bien mi trabajo también me gusta parar”. También recordó cómo gestionó la fama desde muy joven: “Me sentía muy observado. Lo que hice y hago siempre que puedo es viajar. Con 17 años me fui solo a Australia y allí cogí perspectiva. Me di cuenta de que me gusta esta profesión, hay este efecto secundario de que estamos siempre bajo la lupa. Cogí aire y fuerza y nunca he vuelto a tener duda de si realmente estoy haciendo lo que quiero”.

Canadá, además, tiene un significado especial para él: “Encima en este país, al que vine cuando era pequeño justo cuando se había muerto mi padre, cuando tenía 6 años. Vine con mi abuela porque su otro hijo vivía aquí”. El actor confesó que en aquel momento infantil albergaba la esperanza de que todo volviera a ser como antes al regresar a casa: “Era el primer gran viaje que hacía, y había ahí una cosa de pensar que cuando volviera, todo iba a estar como antes, pero no. Ahí fue donde creo que me enamoré de la naturaleza y esa cosa de no tener miedo a lo desconocido”.

Noticias relacionadas

Durante la conversación, Santi Millán le preguntó si su físico podía generar una imagen equivocada sobre su carácter. Iglesias respondió con una confesión inesperada: “En el colegio me han hecho bullying muchas veces y quien te lo hacía eran personas que tenían cierto físico y cierta superioridad. Por eso también entiendo que puedan ver en mí algo como 'aparentemente está encantado de haberse conocido, no le va mal', y parecer que soy un bully o que voy a hacer añicos a la gente, y todo lo contrario”. Por eso, aseguró que nunca utilizaría sus cualidades para imponerse a otros: “Me siento un privilegiado, pero nunca usaría las cosas buenas que yo tengo para pisotear a la gente que tengo enfrente”.