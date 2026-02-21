Laura Matamoros rompe a llorar en 'De Viernes’, destapa el episodio que agravó su conflicto con Carlo Costanzia y la postura real de Mar Flores
La sobrina de Mar Flores rompe su silencio en 'De Viernes’ y carga contra primos y cuñados
Kevin Rodríguez
Laura Matamoros se sentó ayer en el plató de ‘De Viernes’ para dar su versión de la polémica que la mantiene enfrentada con su primo Carlo Costanzia y su entorno más cercano, un conflicto que ha acabado por tensar de forma pública a toda la familia.
En su relato, Matamoros no sólo ha contado cómo vivió la tensa conversación que mantuvo con Carlo en un coche, sino que también ha revelado detalles inéditos. Entre otras cosas, ha criticado duramente a Alejandra Rubio, asegurando que “lo ha hecho muy mal” por cómo ha alimentado esta polémica familiar, y ha desvelado que la posición de Mar Flores no ha sido tan clara como parecía: aunque en público su tía no se ha implicado, en privado le habría trasladado que “sabe cómo es su hijo” y que comprende cómo pueden llegar a doler las palabras de Carlo en ciertos momentos.
Durante la entrevista, la influencer no pudo contener la emoción al narrar un episodio familiar que, según explicó, Carlo le contó y del que ella desconocía muchos detalles. Matamoros admitió que le afectó “muy mal” y que, aunque no lloró en el momento, después se rompió al reflexionar sobre lo vivido y lo escuchado.
En su intervención, también quiso dejar claro que, ante todo, se ha posicionado siempre junto a su madre y que eso ha influido en cómo ha abordado públicamente esta guerra mediática. “Siempre me he posicionado con mi madre”, enfatizó, defendiendo su coherencia y explicando que la polémica ha sido muy dolorosa para ella, sobre todo cuando se han puesto sobre la mesa aspectos íntimos de su familia que ella desconocía hasta ese momento.
Laura Matamoros ha explicado también por qué se sintió “coaccionada” durante la tensa conversación con Carlo Costanzia. Según contó, él llegó a decirle que ni ella ni su familia debían hablar de él, tocando lo que ella describió como “un botón doloroso” y haciéndola sentir muy mal e incómoda. Esta situación fue clave para que el distanciamiento entre ambos fuera definitivo.
Además, sostuvo que no buscaba herir a nadie con sus declaraciones y que no entiende la magnitud de la reacción de su primo, especialmente después de que su hermano Diego Matamoros acusara públicamente a Carlo de actitudes “violentas”. La polémica familiar ha terminado por ocupar portadas y debates televisivos, con cada parte defendiendo su versión y cuestionando las intenciones del otro.
