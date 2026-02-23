Postura clara
Elena Rivera, en contra del regreso de 'Cuéntame': "Es cargarte el legado de la serie"
La actriz se desmarca de la idea de nuevos capítulos homenaje y defiende que la ficción tuvo un final perfecto.
Carlos Merenciano
‘Cuéntame cómo pasó’ podría regresar a TVE por su 25 aniversario, pero esto ha generado división entre sus propios protagonistas. Después de que la actriz Ana Duato avanzara que se estaban preparando dos capítulos homenaje para celebrar este cuarto de siglo, ahora es Elena Rivera quien se ha mostrado abiertamente en contra de retomar la serie.
En una entrevista en el podcast Vaya Vaina, la actriz que dio vida a Karina durante años en la ficción de La 1 fue tajante al valorar la posibilidad de nuevos episodios: “Creo que revivir algo tan redondo, que fue un final tan perfecto, es un poco cargarse el legado de la serie. Es como... no lo toques. Esa es mi opinión”.
Rivera recordó la trayectoria de la producción de Ganga Producciones, que se mantuvo durante 23 temporadas y 413 episodios en prime time hasta su despedida a finales de 2023: “Es una serie que no es fácil que haya estado tantos años en prime time manteniendo un nivel. Se fue reinventando teniendo un nivel impresionante y la última temporada fue emocionante y preciosa, con un final que no hay mejor que ese. Creo que revivir esta serie... te cargas el legado”.
Las palabras de la actriz contrastan con el anuncio realizado semanas atrás por Duato, quien habló de un homenaje especial con motivo del aniversario del estreno, que se celebrará el próximo septiembre, aunque cabe destacar que, por ahora, ni la cadena pública ni la productora han confirmado oficialmente nuevos capítulos de la mítica ficción.
