Tensión máxima
Ion Aramendi estalla en la semifinal de ‘GH Dúo 4’ y Juanpi se queda a las puertas de la final: "No se puede hacer un debate sin dar por saco"
El presentador muestra su hartazgo ante las broncas constantes y la audiencia decide el último expulsado antes de la gran final
Carlos Merenciano
La semifinal de ‘GH Dúo 4’ no fue una noche tranquila. El debate decisivo dejó un ambiente cargado de reproches, gritos y enfrentamientos que terminaron por agotar a Ion Aramendi, visiblemente cansado de las continuas broncas entre los concursantes: “Pensaba que me libraba esta noche, decía ‘ya es mi último domingo’, pues no, no se puede hacer un debate sin dar por saco”, lamentó en pleno directo.
En paralelo, la audiencia debía decidir quién se quedaba fuera de la final. Los porcentajes ciegos fueron 58,1%, 22%, 11,9% y 8%. Tras salvar primero a Anita y después a Carlos, el duelo definitivo quedó entre Gloria y Juanpi. Finalmente, Aramendi comunicó el veredicto: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Juanpi”. El concursante se quedó así en cuarta posición, a un paso del desenlace.
La noche también estuvo marcada también por la curva del amor de Anita, una de las más impactantes de la edición. La concursante relató episodios de violencia en una relación pasada: “Empezó a hablarme mal, a ser infiel, a engañarme, insultarme… hasta que un día vinieron los golpes”.
Recordó incluso cómo llegó a negar una denuncia interpuesta por su madre y cómo logró salir de esa situación. Antes de cerrar su intervención, lanzó un mensaje claro: “El 016 es super importante, es confidencial y no hace falta comérselo una sola porque hay un abanico de posibilidades para salir”.
Uno de los momentos más tensos llegó cuando Carlos Lozano aseguró que no había querido escuchar la curva del amor de Anita Williams porque no se la creía. La reacción fue inmediata y muy dura por parte de ella: “¡Sin vergüenza, asqueroso que tienes una puta mierda de vida! Estás podrido, por dentro, hijo de tu madre”.
