Lunes 2 marzo 2026

Telecinco sorprende con nuevo máximo para 'Casados a primera vista', que se convierte en fenómeno de la temporada, dejando a 'DecoMasters' en mínimos

El canal principal de Mediaset consolida su éxito con este formato frente a ‘En Tierra Lejana’ y 'DecoMasters'.

Marc y Ainhoa en 'Casados a primera vista'

Marc y Ainhoa en 'Casados a primera vista' / Telecinco

Redacción Yotele

Madrid

La noche del lunes 2 de marzo confirmó el gran momento de 'Casados a primera vista', que continúa siendo uno de los éxitos indiscutibles del curso. El formato de Telecinco firmó un 14,8% de cuota de pantalla y 882.000 espectadores, logrando su nuevo máximo de temporada y liderando de nuevo su franja de emisión en el prime time.

En Antena 3, 'En Tierra Lejana' se mantuvo en cifras sólidas en su tercera semana al anotar un 12,3% de share y una media de 893.000 espectadores, consolidándose como la principal alternativa a la oferta de Telecinco. Por su parte, La 1 registró un 7,9% de cuota y 439.000 espectadores con una nueva entrega de 'DecoMasters', quedando por detrás de sus competidores directos y marcando mínimos de share y espectadores.

En el access prime time, 'El hormiguero' volvió a imponerse con un 12,3% y 1.603.000 espectadores mientras que 'La revuelta' se quedó en un 9,7% con 1.253.000 seguidores. En Telecinco, 'First Dates' anotó un 8,7% y 1.124.000 espectadores, a la vez que 'Horizonte' alcanzó un 7,2% de cuota y reunió a 919.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.253.000 (9,7%)

DecoMasters: 439.000 (7,9%)

Antena 3

El hormiguero: 1.603.000 (12,3%)

En tierra lejana: 893.000 (12,3%)

Telecinco

First dates: 1.124.000 (8,7%)

Casados a primera vista: 882.000 (14,8%)

laSexta

El intermedio: 862.000 (6,6%)

El taquillazo “Torrente 2. Misión en Marbella”: 345.000 (4,6%)

Cuatro

First dates: 616.000 (4,8%)

Horizonte: 919.000 (7,2%)

Proyecto Sistiaga: 330.000 (4,4%)

La 2

Cifras y letras: 595.000 (4,6%)

Cifras y letras: 710.000 (5,3%)

Cine clásico “Con faldas y a lo loco”: 387.000 (3,7%)

LATE NIGHT

La 1

DecoMasters: 117.000 (6,9%)

Antena 3

En tierra lejana: 246.000 (8,4%)

laSexta

Cine “Sin rodeos”: 93.000 (3,6%)

Cuatro

Fuera de cobertura: 127.000 (3,2%)

Focus: 76.000 (2,9%)

El desmarque. Madrugada: 39.000 (2,3%)

La 2

Cine “Ciudadano Kane”: 89.000 (2,4%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 912.000 (10,7%)

Valle Salvaje: 886.000 (11,8%)

La promesa: 1.003.000 (12,7%)

Malas lenguas: 1.137.000 (12,4%)

Aquí la Tierra: 1.462.000 (13,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.268.000 (14,2%)

Y ahora, Sonsoles: 707.000 (9%)

Pasapalabra: 1.744.000 (16,8%)

Telecinco

El tiempo justo: 633.000 (7,7%)

El diario de Jorge: 632.000 (7,9%)

¡Allá tú!: 872.000 (8,5%)

laSexta

Zapeando: 493.000 (5,6%)

Más vale tarde: 542.000 (7%)

laSexta clave: 546.000 (4,5%)

Cuatro

Todo es mentira: 647.000 (7,7%)

Lo sabe, no lo sabe: 515.000 (6,5%)

La 2

Saber y ganar: 562.000 (6%)

Grandes documentales: 333.000 (4%)

Malas lenguas: 579.000 (7,5%)

Sukha: 202.000 (2,1%)

Stanley Tucci recorriendo Italia: 257.000 (2,2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 451.000 (21,1%)

Mañaneros 360: 606.000 (17,5%)

Mañaneros 360: 979.000 (11,3%)

Antena 3

Espejo público: 328.000 (11,6%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 780.000 (15,3%)

La ruleta de la suerte: 1.552.000 (19,9%)

Telecinco

La mirada crítica: 147.000 (7,7%)

El programa de AR: 313.000 (12%)

Vamos a ver: 374.000 (9,4%)

El precio justo: 715.000 (9,4%)

laSexta

Aruser@s. El humorning: 198.000 (12,7%)

Aruser@s: 304.000 (12,6%)

Al rojo vivo: 402.000 (9,9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 20.000 (1,3%)

Alerta cobra: 31.000 (1,6%)

Alerta cobra: 28.000 (1,3%)

Alerta cobra: 47.000 (1,9%)

En boca de todos: 297.000 (8,5%)

La 2

Dinastías: 25.000 (1,3%)

Un país para leerlo: 23.000 (1,1%)

Aquí hay trabajo: 32.000 (1,4%)

La aventura del saber: 16.000 (0,6%)

Baserri gourmet: 28.000 (1%)

El western de La 2 “Un hombre llamado Noon”: 73.000 (2,1%)

El cazador: 117.000 (1,8%)

El cazador: 215.000 (2,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.223.000 (22,6%)

Telediario 1: 1.566.000 (16%)

laSexta Noticias 14h: 875.000 (9,9%)

Informativos Telecinco 15h: 918.000 (9,4%)

Noticias Cuatro 1: 645.000 (8,5%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.192.000 (17,4%)

Telediario 2: 1.582.000 (12,7%)

Informativos Telecinco 21h: 950.000 (7,7%)

laSexta Noticias 20h: 750.000 (7,6%)

Noticias Cuatro 2: 630.000 (6,4%)

Matinal

Telediario matinal: 189.000 (21,4%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 187.000 (14,2%)

El Matinal (Telecinco): 142.000 (10,7%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,1%), La 1 (12,3%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,7%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,7%).

Mensual: La 1 (11,7%), Antena 3 (11,3%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,5%), La 2 (3%).

TEMAS

