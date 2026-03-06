‘Equipo de investigación’ sorprende y ficha a Marina Rivers para relatar el odio que recibe en redes: “Ahora me toca a mí”

El programa 'Equipo de investigación' abordará este viernes uno de los fenómenos más polémicos de internet en un reportaje titulado Machos alfa: del like al delito. El espacio presentado por Gloria Serra contará con el testimonio de varias mujeres que han sufrido acoso digital, entre ellas la creadora de contenido Marina Rivers, que relatará el odio que recibe en redes.

El reportaje se adentra en el universo de la llamada “machosfera”, un ecosistema digital en el que algunos creadores de contenido han convertido la polémica y la seducción en un negocio con millones de visualizaciones. Según la investigación, estos perfiles venden cursos, mentorías y comunidades privadas que prometen enseñar a “dominar” o “conquistar” a las mujeres, un discurso que en ocasiones termina derivando en acoso, amenazas o incluso denuncias.

La investigación también reconstruye el caso de uno de estos “coaches” detenido tras la denuncia de una mujer por tocamientos y besos no consentidos que habrían sido grabados y difundidos sin permiso. El programa analiza cómo la confrontación permanente se convierte en combustible para el algoritmo y en una fuente directa de ingresos dentro de estas comunidades digitales.

Además de Rivers, el reportaje recoge el testimonio de varias mujeres conocidas que han sufrido hostigamiento en internet. Entre ellas se encuentran la periodista Andrea Ropero, la campeona olímpica Paula Leitón y la streamer Carla Doyle, que explican cómo el acoso masivo en redes puede terminar afectando tanto a su vida personal como profesional.

En un avance difundido en redes sociales, Marina Rivers aparece leyendo algunos de los mensajes que recibe en internet antes de lanzar un mensaje directo a sus detractores: “Los machos alfa ya han hablado. Ahora me toca a mí. Este viernes, a las 22:30, en ‘Equipo de investigación’”. El reportaje se estrenará en laSexta con una pregunta de fondo: qué ocurre cuando el odio digital deja de ser solo discurso y empieza a tener consecuencias reales.