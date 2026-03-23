Netflix da el salto a los videopódcasts y abre una nueva vía de contenidos en su plataforma

Netflix ha comenzado a experimentar con un nuevo formato dentro de su catálogo: los videopódcasts. Aunque todavía no aparecen destacados en el menú principal, la plataforma ya alberga varios títulos que pueden verse directamente como cualquier otro contenido, ampliando así su oferta más allá de series y películas.

El movimiento se remonta a octubre de 2025, cuando la compañía cerró un acuerdo con Spotify para incorporar hasta 16 videopódcasts producidos por la plataforma musical. A estos se han sumado otros proyectos impulsados por la propia Netflix, vinculados en muchos casos a algunas de sus ficciones más populares.

Entre estos contenidos destacan formatos como ‘One Piece: The Official Podcast’, ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal, el pódcast’ o ‘Los Bridgerton: El pódcast oficial’, todos ellos centrados en ampliar el universo de sus series. Dependiendo del título, los episodios pueden encontrarse únicamente en versión original o con doblaje en español latino, aunque por ahora no están disponibles en castellano.

La oferta de estos videopódcasts abarca géneros muy diversos, desde el true crime hasta entrevistas, ciencia, cocina o psicología. Se trata de una estrategia con la que Netflix explora nuevas formas de consumo audiovisual y refuerza su apuesta por contenidos complementarios a sus grandes marcas.

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Por el momento, estos pódcasts conviven de forma discreta dentro del catálogo, con una categoría propia visible para el usuario solo si se busca dentro de la plataforma. Sin embargo, este paso confirma el interés de la plataforma por competir también en el terreno del contenido conversacional y ampliar su presencia en el ecosistema del entretenimiento digital.