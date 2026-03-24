Momento divertido
Risto Mejide, interrumpido en ‘Todo es mentira’ por un surrealista error con un café: “Me ha intoxicado”
El presentador intentó dar paso a uno de sus colaboradores, que se saltó la escaleta para contar lo que le estaba sucediendo
Kevin Rodríguez
El directo regala momentazos televisivos que muchas veces, aunque anecdóticos, son capaces de romper la escaleta de un programa, aunque sea por unos minutos. Es lo que pasó esta tarde en 'Todo es mentira', cuando Risto Mejide fue interrumpido en directo por un error con el café de uno de sus colaboradores.
El presentador le había dado paso a Juan Luis Cano para opinar sobre el conflicto militar en Oriente Medio, pero el colaborador tuvo que explicar lo que acababa de sucederle con su café: "Ha habido un... No sé cómo llamarlo pero esto es muy grave", ha señalado al encontrase un objeto en su café. "¡¿En serio?!",decía incrédulo Mejide.
"Ha sido Margallo que lo acaba de confesar en público. Esto está pasando", continuaba diciendo Cano. Y es que el exministro había puesto la tinta de un portaminas en el vaso de su compañero, pensando que estaba vacío: "Estaba a la mitad. Me ha intoxicado. Que me traigan algo que me he intoxicado, seguro", bromeó Cano.
"Juan Luis, yo nunca te haría eso", se defendía Margallo, que se disculpaba porque pensaba que era su vaso. Su compañero destacado otro importante detalle: "¿Cómo no lo he notado en el sabor? ¡Lo he apurado!", ha exclamado, desatando las risas en la mesa de la tertulia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una tienda 24 horas abrirá en Montesol (Cáceres) tras una gran inversión familiar para ofrecer variedad de productos
- El Barça B funde al Cacereño Femenino
- Blanca Martín y Sánchez Cotrina sellan una candidatura única a pocas horas de la entrega de avales para las Primarias del PSOE
- El Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia alerta sobre un intento de estafa por correo electrónico suplantando a la DGT
- El acueducto de las Herrerías, el gigante hidráulico de Campillo de Deleitosa
- Una madre de familia numerosa abre Örigen en Plasencia, un espacio de gastronomía y ocio junto al Jerte
- Jóvenes cofrades de Plasencia: el relevo generacional que impulsa la Semana Santa y crea 'segundas familias
- Dos millones de cerezos florecen en el Valle del Jerte, un espectáculo natural que impulsa el turismo en primavera