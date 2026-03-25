Reacción familiar
Gloria Camila reacciona al insólito baile viral de Ortega Cano en una iglesia retozando por el suelo encima de su capote
La hija del torero rompe su silencio tras el vídeo que arrasa en redes y sale en su defensa.
Carlos Merenciano
El inesperado baile de José Ortega Cano en la Iglesia de San Antón de Madrid sigue dando que hablar. El torero participaba en un concierto benéfico cuando, en pleno espectáculo, se animó a dar capotazos e incluso a tumbarse en el suelo, dejando una escena que no ha tardado en hacerse viral.
El vídeo, difundido en las últimas horas, ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados. Mientras algunos ven en el momento una actitud espontánea dentro del ambiente festivo del acto solidario, otros no han entendido lo ocurrido, especialmente por el lugar en el que se produjo.
Ante el revuelo, Gloria Camila ha querido pronunciarse para apoyar a su padre: “Está muy bien. Yo le he visto genial. Tiene una agilidad y una flexibilidad…”. Además, ha defendido su actitud sin tapujos: “A más de uno le gustaría llegar a esa edad y con esa flexibilidad. Está poniendo en práctica el yoga, el pilates y la danza. Si él es feliz, da igual lo que diga el resto”.
El episodio ha coincidido con el conflicto que mantiene con Rocío Flores, sobre el que el propio Ortega Cano también ha pedido calma recientemente: “Eso son cosas que son sin razón. En cualquier momento, pues que se den un beso”. Por ahora, eso sí, la reconciliación entre ambas parece lejos de producirse.
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