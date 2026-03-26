Doble adaptación
La desaparición de ‘El Nani’ desata una guerra entre plataformas: Mediaset y Prime Video anuncia su propia serie solo dos días después de que HBO Max desvele su proyecto
Dos proyectos distintos abordarán una de las desapariciones más impactantes de los años 80 en España.
Carlos Merenciano
La desaparición de ‘El Nani’ se ha convertido en el nuevo foco de la ficción española con un movimiento inédito: tres grandes plataformas han puesto en marcha proyectos sobre el mismo caso. HBO Max, Mediaset España junto a Prime Video coinciden en llevar a la pantalla uno de los sucesos más oscuros de los años 80.
Por un lado, Mediaset y Prime Video avanzan con ‘El Marqués, 1985’, continuación de la ficción protagonizada por el periodista Onofre Romera. En esta nueva entrega, el personaje investigará la desaparición de Santiago Corella, conocido como ‘El Nani’, en una trama que mezcla delincuencia, corrupción policial y tensiones sociales de la época, manteniendo el enfoque ficcionado del universo de la serie.
Protagonizada por José Pastor, esta temporada cuenta con la incorporación de Fran Perea, Gonzalo de Castro, Jorge Usón y Cinta Ramírez, y según ha anunciado el grupo de Fuencarral, la serie ya se encuentra en pleno rodaje.
En paralelo, HBO Max desarrolla su propia versión del caso dentro de un acuerdo con el productor Domingo Corral. Este proyecto, escrito y dirigido por Alberto Rodríguez junto a Rafael Cobos, apostará por una recreación más directa del contexto histórico: la España de la Transición, marcada por una ola de criminalidad y por unidades policiales con amplios poderes. La serie abordará la detención y desaparición del joven delincuente, considerado uno de los primeros grandes casos de la democracia.
Este inusual choque de proyectos refleja el creciente interés por revisitar historias reales recientes desde distintas perspectivas. Mientras una apuesta por la ficción inspirada en hechos reales y otra por un retrato más crudo y contextual, el caso de ‘El Nani’ se prepara para regresar a la actualidad convertido en uno de los grandes fenómenos televisivos de los próximos meses.
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