Lapsus
Matías Prats se confunde en Antena 3 Noticias con el cambio de hora de este domingo
El presentador se equivocó en el sumario del noticiero al interpretar al revés lo que sucedería con la hora
Kevin Rodríguez
Matías Prats protagonizó ayer en Antena 3 Noticias otro curioso lapsus, esta vez propiciado por el cambio de hora que se ha producido este domingo. El presentador recordó de manera errónea cómo cambiaría el reloj durante la madrugada.
El error se produjo durante el sumario de los informativos, ese momento de inicio donde se destacan los temas que después se van a desarrollar. El presentador, de pie en plató advirtió a los espectadores: "Esta madrugada recuerden. Cambia la hora".
Sin embargo, a pesar de tener el apoyo visual en la pantalla, Prats se confundió y en vez de decir que el reloj se adelantaba (de las 2 a las 3), dijo que se atrasaría, un leve error que no ha pasado desapercibido en redes: "A las 2:00 serán las 3:00, los relojes se atrasan para entrar en el horario de verano".
Por último, el presentador añadió información sobre el debate que siempre supone tanto el cambio de hora como la preferencia de horario, destacando la discrepancia entre expertos y ciudadanos de a pie: "Los expertos aseguran que esta es la peor opción, pero en la calle opinan lo contrario".
Después, el vídeo que sucedía a las palabras de Prats mostraba cómo, efectivamente, en la calle la gente se decantaba por el horario de verano.
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