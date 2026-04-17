Expulsado en 'Supervivientes': regreso de una concursante y nueva lista de nominados

'Supervivientes 2026' vivió este jueves una de esas galas con mucho contenido para el espectador. Telecinco resolvió la expulsión entre Jaime Astrain, Toni Elías y Alba Paul, movió a los concursantes a nuevas localizaciones y descubrió por fin la identidad de esa “mujer muy famosa” que llevaba días anunciando. No era un fichaje nuevo, sino el regreso de Marisa Jara, que volvió a Honduras con cuentas pendientes y con un papel distinto dentro del concurso.

La noche arrancó con una mudanza exprés. María Lamela apareció por sorpresa en las playas para comunicar a los supervivientes que debían recoger todas sus pertenencias, incluido el fuego, en apenas 90 segundos. El problema fue que varios concursantes no reaccionaron a tiempo y dejaron la barca prácticamente vacía, lo que provocó que perdieran buena parte de sus cosas al no cumplir las normas. Desde plató, Jorge Javier Vázquez ironizó al ver las protestas: “¡Ni que no hubiera puesto las lonas yo en la barca, no te jode!”.

Ese traslado dejó además dos nuevas playas en marcha para reordenar la convivencia. El cambio se completó con un nuevo juego de localización, en el que el equipo que hasta entonces había vivido en peores condiciones consiguió imponerse y quedarse con la mejor playa. Los otros, resignados, tuvieron que aceptar el revés y adaptarse a una localización más dura.

Antes de entrar en la expulsión, el programa quiso detenerse en Jaime Astrain, que llevaba días pidiendo al público que no lo salvara. El concursante volvió a explicar su situación física y emocional: “Estoy frustrado, enfadado conmigo mismo. El handicap que tengo es mi rodilla”. Jorge Javier le recordó entonces que las pruebas médicas no le impedían seguir en el reality, aunque también dejó claro que el dolor que él decía sentir no podía medirse desde fuera.

La otra gran baza de la gala era la llegada de esa misteriosa mujer famosa. Finalmente, 'Supervivientes' destapó que se trataba de Marisa Jara, que regresó a los Cayos Cochinos no como concursante oficial, sino como fantasma del pasado. Su vuelta vino acompañada de un mensaje bastante claro hacia algunos compañeros: “Estando aquí me hizo la convivencia insoportable, cuando llegué a casa y vi los vídeos me puse negra”.

La tensión subió todavía más en la Palapa. Claudia Chacón y Alba Paul volvieron a enfrentarse en una discusión muy bronca, con reproches cruzados y acusaciones que fueron subiendo de tono. Borja también entró en el conflicto después de que Claudia lo llamara “guarro”, mientras Nagore Robles chocó con Ingrid Betancor y Gerard acabó definiendo a la exconcursante de 'GH' como “autoritaria”. Fue, en definitiva, una de esas reuniones en las que casi nadie salió limpio.

La expulsión terminó confirmando lo que ya se venía intuyendo durante la semana. Jaime Astrain fue el elegido por la audiencia para abandonar el concurso con un 57,4% de los votos: “No es el final soñado, pero es el final. Para mí esta aventura ha sido increíble, única”. Con su salida, Toni Elías y Alba Paul lograron seguir una semana más en la competición.

Noticias relacionadas

La gala se cerró con los juegos de líder, que ganaron Alba Paul y Aratz Lakunza, y con una nueva tanda de nominaciones. Almudena Porras salió nominada por el grupo tras un triple empate, Claudia Chacón fue señalada directamente por la líder, Gerard Arias quedó expuesto por el tridente y Ingrid Betancor también acabó en la lista negra. Así, el reality vuelve a quedarse con una semana por delante cargada de frentes abiertos, nuevas playas y una Marisa Jara dispuesta a seguir removiendo Honduras.