Nueva temporada
'Órbita Laika' regresa a La 2 con una pareja para su presentador y convirtiendo su plató en un aeropuerto
El programa divugaltivo de Eduardo Sáenz de Cabezón incorpora a Ricardo Moure, uno de sus colaboradores más habituales, como copresentador en esta nueva temporada
Kevin Rodríguez
‘Órbita Laika’ ya tiene fecha para su regreso. El programa de divulgación científica de La 2 vuelve el próximo 30 de abril con su undécima temporada, manteniendo su sello: rigor, pero también entretenimiento para todos los públicos.
En esta nueva etapa, Eduardo Sáenz de Cabezón seguirá al frente, aunque no estará solo. El matemático contará ahora con Ricardo Moure como copresentador, un fichaje natural tras convertirse en uno de los colaboradores más queridos del formato. La dupla promete seguir demostrando que la ciencia también puede ser divertida.
La temporada llega, además, con varias novedades. Se incorporan nuevos rostros como José Luis Crespo (‘QuantumFracture’) en Física, Mar Gómez en Meteorología y Candela Antón, que se encargará de los vídeos de exteriores con un enfoque antropológico.
Otra de las grandes apuestas será la presencia de público en plató, que participará en algunos experimentos, y un nuevo espacio dentro del decorado pensado para acoger las demostraciones más espectaculares.
El equipo de colaboradores habituales se completa con nombres como Helena González, Eli Prats, Laura Morán, Xurxo Mariño, Marián García, Nahúm Méndez y Nerea Luis, cubriendo disciplinas que van desde la genética hasta la tecnología.
A lo largo de sus doce entregas, ‘Órbita Laika’ abordará temas de lo más variados: desde Japón o los años 90 hasta el espionaje, la moda, los juguetes o el impacto del plástico, sin olvidar cuestiones tan curiosas como la ciencia detrás de los gatos.
Primer programa, este jueves a las 22:15 horas
El primer programa arrancará con un viaje al aeropuerto, un escenario perfecto para explicar cómo la ciencia está presente en cada paso: desde los controles de seguridad hasta el despegue, pasando por la detección de sustancias o la predicción meteorológica.
Tras más de una década en emisión, ‘Órbita Laika’ se mantiene como uno de los grandes referentes de la divulgación científica en televisión, fiel a su objetivo de acercar el conocimiento al gran público sin perder su tono cercano y ameno.
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