Regreso esperado
‘Aída y vuelta’ ya tiene fecha para su llegada al streaming: ¿cuándo y en qué plataforma se estrenará la película?
La película dirigida por Paco León llegará al catálogo de Prime Video el próximo 22 de mayo tras su paso por los cines
Carlos Merenciano
‘Aída y vuelta’ ya tiene fecha para su estreno en streaming. Prime Video incorporará la película a su catálogo el próximo 22 de mayo, dentro de su tanda de novedades para el mes de mayo. El largometraje llega así a la plataforma después de su estreno en salas, donde se presentó como el regreso audiovisual de una de las comedias más populares de la televisión española.
Dirigida por Paco León, que también recupera su vínculo con el universo de ‘Aída’ tras interpretar a Luisma en la serie original, la cinta no funciona como una continuación convencional. ‘Aída y vuelta’ apuesta por un enfoque metatelevisivo y gira en torno al rodaje de un nuevo capítulo de la ficción, mezclando a los personajes de Esperanza Sur con los propios actores y sus relaciones fuera de la serie.
El largometraje está escrito por Paco León y Fer Pérez, con historia de ambos junto a Henar Álvarez. La propuesta reúne a buena parte del reparto original de la serie y utiliza el reencuentro para abordar cuestiones como la fama, los límites del humor y el paso del tiempo en una ficción que marcó a varias generaciones de espectadores.
Con su llegada a Prime Video, ‘Aída y vuelta’ tendrá una segunda vida entre quienes no la vieron en cines y los seguidores que quieran revisitar el barrio de Esperanza Sur desde esta nueva mirada. La película será uno de los estrenos destacados de la plataforma en mayo, junto a otros títulos anunciados para ese mes.
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