Parrilla festiva
Día del trabajador: ¿Qué programas seguirán con su emisión habitual y cuáles cambiarán en la parrilla?
Las principales cadenas alteran buena parte de su programación este viernes 1 de mayo, aunque La 1 y Telecinco mantendrán algunos de sus formatos diarios.
Carlos Merenciano
El Día del Trabajador modificará de forma notable la programación de las principales cadenas. Este viernes 1 de mayo, buena parte de la televisión funcionará con una parrilla más parecida a la de un fin de semana, con cine, reposiciones y formatos especiales ocupando el hueco de los magacines y concursos habituales. Aun así, habrá algunas excepciones: La 1 mantendrá por la mañana ‘La hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’, mientras que Telecinco conservará por la tarde la emisión de ‘¡Allá tú!’.
En La 1, el cambio llegará sobre todo a partir del mediodía. RTVE dará descanso a sus magacines de tarde, sus telenovelas y otros espacios habituales, y apostará por varias películas tras el ‘Telediario 1’. La cadena emitirá ‘Cásate conmigo’, ‘Como la vida misma’ y ‘Doce fuera de casa’ durante la sobremesa y la tarde, antes de mantener sus informativos y programar cine también en el prime time con ‘Gran Torino’ y ‘El jinete pálido’.
Antena 3 también adaptará su oferta al festivo. Por la mañana no emitirá ‘Espejo público’ y cubrirá ese tramo con reposiciones de ‘Los más’. Por la tarde, la cadena dejará paso a su habitual ‘Multicine’, por lo que tampoco mantendrá su programación diaria. El cambio más destacado llegará por la noche: ‘Tu cara me suena’ descansará esta semana y no ofrecerá nueva gala hasta el viernes 8 de mayo.
Cuatro y laSexta seguirán una estrategia muy similar a la de los fines de semana. Cuatro programará reposiciones de ‘Volando voy’ y ‘Viajeros Cuatro’ en la mañana, además de cine durante la tarde. laSexta, por su parte, recurrirá a un maratón de ‘Equipo de investigación’ en la franja matinal y a una sesión de cine para cubrir la tarde del festivo.
Telecinco también reorganizará casi toda su jornada. La cadena emitirá por la mañana ‘El precio justo’ y ‘Visto lo visto’, como suele hacer en fin de semana, y por la tarde ofrecerá una entrega de ‘Fiesta’ con una duración más corta de lo habitual. El recorte permitirá mantener ‘¡Allá tú!’ en su horario diario, una de las pocas apuestas que no se caerán de la parrilla. En prime time, ‘¡De viernes!’ sí tendrá nueva entrega, con una entrevista grabada a Isa Pantoja y la presencia en plató de Makoke para repasar su vida junto a Kiko Matamoros.
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