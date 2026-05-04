Loles León analiza el problema de la vivienda con su drama personal: "Volví a casa de mis padres con un niño, pero es lo que había"

‘Zero Dramas’ ha dedicado su nueva entrega a la precariedad generacional, la vivienda, la soledad y la presión estética. Con Loles León al frente, el programa recibía esta semana a Mariona Terés, Pablo Carbonell, Petra Martínez y Mónica Cruz para abordar cómo el mercado inmobiliario y la falta de estabilidad económica están condicionando la vida de muchos jóvenes y adultos que no pueden independizarse o se ven obligados a volver a casa de sus padres.

Uno de los testimonios más personales lo ha aportado Mariona Terés, que habla con sinceridad de su situación pese a haber encadenado trabajos importantes en televisión: “Por primera vez en mi vida sí que tengo un colchoncito porque he hecho un protagonista y he ganado algo de dinero porque yo hasta hace nada era muy precaria”. “Tenía el privilegio de ser actriz y vivir de actriz, pero no me daba para ahorrar y más viviendo en Madrid”, añade antes de admitir que le gustaría comprarse un apartamento, aunque lo ve cada vez más lejos: “Veo que ya es imposible, que es como una utopía porque están muy caros”.

La conversación deriva entonces hacia el precio de los alquileres y la falta de equilibrio con los salarios. “Lo que yo creo que es que lo que tienen que subir, si suben los pisos, tienen que subir los salarios”, defiende Loles León. Pablo Carbonell apunta a la ausencia de medidas políticas eficaces: “No hay voluntad política”, sostiene, aunque la presentadora matiza que el problema también está en quienes acumulan propiedades: “Hay muchos propietarios de ciento y pico pisos y muchos empresarios que no admiten que nadie ahora mismo... yo creo que no hay ninguna voluntad política que pueda con eso”.

Carbonell incide en la especulación inmobiliaria y en el impacto emocional de tener que volver al hogar familiar: “Nadie puede tener cien pisos para especular con ellos”. Loles León recoge entonces la idea desde su propia experiencia: “Pues yo te lo explico porque yo lo hice. Y además fui con mochila, volví con un niño. O sea, me fui yo sola y volví con un niño, que casi no cabíamos, pero es lo que había”. La actriz recuerda que regresó a casa de sus padres sin apenas espacio, pero con la sensación de haber encontrado refugio.

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Petra Martínez también aporta memoria generacional al debate y recuerda que en los años 70 y 80 existían cooperativas que facilitaban el acceso a una vivienda: “Yo he vivido en una casa, no quiero decir que lo mío sea maravilloso, porque era duro, duro, y tú lo sabes. Con dos hijos, con un marido y con cinco amigos en un piso”. Mariona Terés resume una de las claves de la charla: “Tiene que haber más comunidad, la verdad, que cada vez hay menos”.