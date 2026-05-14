Hoguera complicada
Alba se derrumba en ‘La isla de las tentaciones 10’ tras intentar huir a la villa de los chicos
La concursante salió corriendo de la hoguera después de ver las imágenes de su pareja con una tentadora, arrastrando al resto de sus compañeras
Carlos Merenciano
'La isla de las tentaciones 10' terminó con su última hoguera fuera de control después de que Alba viera las imágenes de su pareja en Villa Montaña. La concursante no pudo soportar la actitud de su novio con una de las tentadoras y salió corriendo por la playa con la intención de llegar hasta la villa de los chicos para enfrentarse a él.
Su reacción provocó un efecto cadena entre sus compañeras, que también abandonaron la hoguera y la siguieron. Leila fue una de las que verbalizó el enfado del grupo: “Me la suda ya todo, yo también le quiero decir cosas”. Sandra Barneda tuvo que salir detrás de ellas para intentar frenar la huida, gritando “¡Parad!” mientras las concursantes avanzaban por la arena.
La carrera terminó cuando Alba, completamente superada, se desplomó sobre la playa. Sus compañeras acudieron a consolarla mientras ella intentaba asimilar lo que acababa de ver. “Es un asqueroso, todos son iguales”, le dijeron para calmarla, en plena crisis de rabia y decepción.
Barneda logró alcanzarlas visiblemente molesta y les recordó que habían roto una de las normas básicas del programa. “Todas de vuelta a la hoguera, os he dicho que pararais, pero habéis aprovechado que se iba Alba, ¿qué pensabais? No lo podéis hacer”, les reprochó antes de intentar reconducir la situación.
El detonante fue una secuencia en la que la pareja de Alba aparecía bailando muy cerca de una tentadora y admitiendo que se sentía atraído por ella. Las imágenes, unidas a otros acercamientos durante los juegos en la villa, terminaron por desbordar a la concursante, que protagonizó uno de los momentos más tensos de la edición.
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