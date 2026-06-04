Lado extremo
HBO Max pone fecha a ‘Ultras. Pasión y muerte’, la docuserie sobre el lado más violento del fútbol español
La plataforma estrena el 19 de junio una producción de tres episodios que reconstruye la historia del movimiento ultra en España a través de archivo, testimonios y casos reales.
Carlos Merenciano
HBO Max estrenará el viernes 19 de junio ‘Ultras. Pasión y muerte’, una nueva serie documental que se adentra en la historia del movimiento ultra en el fútbol español. La producción, formada por tres episodios de 45 minutos, recorre el origen, la expansión y la transformación de estos grupos durante las últimas décadas.
La docuserie combina imágenes reales de archivo, dramatizaciones y testimonios de antiguos miembros de grupos ultras, periodistas, dirigentes de clubes, instituciones, policías y víctimas. El objetivo es reconstruir cómo la violencia fue ganando espacio dentro y fuera de los estadios, y cómo el fenómeno sobrevivió pese a los intentos de las instituciones por erradicarlo.
Entre las voces que participan en ‘Ultras. Pasión y muerte’ figuran Javier Tebas, presidente de LaLiga; los expresidentes Joan Gaspart y Luis Uranga; periodistas como Manolo Lama y Tomás Roncero; Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia; y expertos como Carles Viñas y Toni Padilla. También intervienen investigadores policiales vinculados al ‘caso Jimmy’ y al crimen de Aitor Zabaleta, además de antiguos miembros de grupos radicales como Jose L. Ochaíta, que aparece a cara descubierta.
Cada episodio aborda algunos de los sucesos más graves relacionados con la violencia ultra en España. La serie parte del impacto posterior al Mundial de 1982, avanza por los años 90 con el asesinato de Aitor Zabaleta y llega hasta 2014, cuando la muerte de Jimmy en una batalla campal en Madrid Río volvió a sacudir al fútbol español.
‘Ultras. Pasión y muerte’ es una producción de DADÁ Films, Factoría Henneo y Producciones del KO para HBO Max, dirigida por Pedro García Campos. El proyecto es una mezcla entre radiografía sociológica y true crime para explicar el fanatismo, la violencia y la evolución de unos grupos que ya no solo encontraron su espacio en las gradas, sino también lejos de los estadios.
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