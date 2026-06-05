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Cena televisiva

Gonzalo Miró se refuerza en RTVE y anuncia su nuevo programa en 'prime time': así es 'La cena de los idiotas'

La corporación prepara un formato de conversación y actualidad en el que el presentador sentará cada semana a distintos invitados alrededor de una mesa

Gonzalo Miró

Gonzalo Miró / RTVE

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Carlos Merenciano

Madrid

RTVE prepara 'La cena de los idiotas', un nuevo programa para el prime time de La 1 con Gonzalo Miró al frente. El formato reunirá cada semana a varios rostros conocidos del ámbito público alrededor de una cena para conversar sobre un tema de actualidad o un acontecimiento relevante.

El programa parte de una idea sencilla: demostrar que se puede debatir con personas que piensan diferente sin convertir la conversación en una pelea. Cada entrega girará en torno a un asunto de interés general y buscará crear un ambiente cercano, con invitados que se olviden de las cámaras y hablen de forma más relajada.

La escenografía tendrá un papel importante en el formato. ‘La cena de los idiotas’ se desarrollará en una casa, con un comedor como espacio principal y una gran mesa como centro del programa. Sobre ella se proyectará material del archivo audiovisual de TVE para acompañar los temas tratados durante la cena.

Además del comedor, la cocina servirá como escenario para momentos más íntimos antes y después del encuentro principal. Allí, Miró podrá mantener conversaciones paralelas con los invitados y ampliar algunos de los asuntos que se aborden durante la noche.

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‘La cena de los idiotas’ es una producción de RTVE en colaboración con Proamagna, responsable de formatos como ‘Joaquín, el novato’, ‘Joaquín, la penúltima y me voy’, ‘Emparejados’, ‘En la tuya o en la mía’ y ‘Dos parejas y un destino’. Con este proyecto, La 1 refuerza su apuesta por formatos de conversación para el prime time con un tono más cercano y menos crispado, y doblando su confianza en Miró, que ya se pone al frente de 'Directo al grano' cada tarde junto a Marta Flich.

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