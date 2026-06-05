Cambio mundialista
‘La Revuelta’ se pasa al viernes en La 1 y prepara tres especiales en prime time
El programa de David Broncano dejará de emitirse los jueves durante tres semanas y saltará a los viernes con entregas vinculadas a la Copa Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.
Carlos Merenciano
David Broncano tendrá que cambiar de rutina en La 1 durante el mes de junio. ‘La Revuelta’ dejará de emitirse los jueves durante tres semanas y trasladará su cuarta entrega semanal a la noche de los viernes, en una maniobra de RTVE ligada al inicio del Mundial de fútbol 2026.
El ajuste permitirá a La 1 reservar la noche del jueves para ‘El perro andaluz’, el nuevo programa de Manu Sánchez. Su estreno está previsto para el 11 de junio, justo después del partido inaugural del campeonato, que enfrentará a México y Sudáfrica.
La modificación afectará a las emisiones de los días 12, 19 y 26 de junio. En esas fechas, ‘La Revuelta’ preparará entregas especiales centradas en el Mundial, con nuevas secciones, reportajes futboleros grabados en distintos puntos de España e invitados vinculados de una u otra forma al deporte.
Los dos primeros especiales llegarán después de los partidos emitidos por La 1 en horario de máxima audiencia: el Canadá-Bosnia Herzegovina del viernes 12 y el Estados Unidos-Australia del viernes 19, ambos programados a las 21:00 horas. La tercera entrega tendrá un encaje distinto: el viernes 26, Broncano ejercerá de telonero del Uruguay-España, que se jugará ya de madrugada, a las 02:00 horas.
El propio presentador avanzó el cambio este jueves, después de que Ricardo Castella recordara que era el último jueves de junio con ‘La Revuelta’ en RTVE. “Es verdad, las tres semanas que vienen, como hay partido del Mundial, habrá programa de forma especial los viernes”, explicó Broncano antes de que la cadena detallara el nuevo calendario.
Suscríbete para seguir leyendo
- El 56 cumpleaños de Andrés Barriga en Cáceres, el portero que encontró una segunda vida tras cerrar su autoescuela
- El Ministerio de Trabajo alega 'múltiples motivos' en el expediente al funcionario Juan Carlos Nieto en Mérida
- 690 metros cuadrados de carpa en la plaza Mayor: Jato calienta motores para un fin de semana de llenazo en Cáceres
- El vicepresidente de la Junta Óscar Fernández sobre el CEREZA de Plasencia: 'No será un Marcelo Nessi ni un centro de Menas
- Encuentran muerto a un joven de 25 años en un lago de un campo de golf de Talayuela
- Estos son los institutos de Extremadura que estrenan ciclos de FP: desde Video Disc-Jockey hasta Servicios en la Nube
- Un camión cargado de neumáticos arde en la A-5 y provoca el corte de la autovía en Cáceres
- Rodrigo Santos, el niño de Plasencia con altas capacidades que estudia piano y ha ganado un Premio Extraordinario de Primaria