Nuevo giro
Mediaset prepara ‘Got Talent: Fantasy League’, la versión en la que también compiten los jueces, con el fichaje de Xuso Jones
Santi Millán presentará esta nueva adaptación de la franquicia, con Xuso Jones uniéndose a Paula Echevarría, Carlos Latre y Lorena Castell.
Carlos Merenciano
Mediaset España ampliará el universo de ‘Got Talent’ con una nueva versión del formato. El grupo prepara ‘Got Talent: Fantasy League’, la primera adaptación internacional de ‘America’s Got Talent: Fantasy League’, estrenado en 2024 en NBC, con una mecánica que modifica el papel habitual de los jueces.
Santi Millán volverá a ponerse al frente del formato como maestro de ceremonias, mientras el jurado incorporará una novedad destacada: Xuso Jones se suma a la familia de ‘Got Talent’. El creador de contenido y cantante compartirá mesa con Paula Echevarría, Carlos Latre y Lorena Castell, quienes ya habían formado parte del elenco del programa.
La principal diferencia de ‘Got Talent: Fantasy League’ estará en la competición entre los propios jueces. No solo valorarán las actuaciones de los participantes, sino que también tendrán que formar sus equipos con los artistas que consigan al menos tres votos favorables durante la primera fase del programa.
Una vez configurados esos equipos, cada juez contará con seis concursantes y comenzará una segunda etapa en la que competirán directamente entre ellos. El objetivo será llevar a sus elegidos hasta la victoria, en una dinámica que añade estrategia y rivalidad al funcionamiento clásico del formato.
Los Pases de Oro seguirán teniendo un papel importante dentro del programa, que mantendrá además la variedad artística habitual de la franquicia. Música, danza, acrobacias, magia, humor y números sorprendentes volverán a formar parte de esta nueva entrega, producida por Mediaset España en colaboración con Fremantle España.
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