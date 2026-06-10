Hollywood en 'El Hormiguero'
Bombazo internacional en 'El Hormiguero': Pablo Motos anuncia la visita exclusiva de Zendaya y Tom Holland
Las estrellas de Hollywood y protagonistas de 'Spider-Man' pisarán el plató de Antena 3 la próxima semana en el tramo final de la temporada
Redacción Yotele
'El Hormiguero' se prepara para cerrar el curso por todo lo alto. El programa de Antena 3, que siempre destaca por contar con los invitados más potentes del panorama nacional e internacional, pisa el acelerador en su recta final de la temporada. En su empeño por sentar en su plató a las celebridades de las que más se habla en todo el planeta, el formato de Pablo Motos ha logrado cerrar una de las entrevistas más cotizadas y esperadas de la televisión actual.
Ha sido el propio Pablo Motos el encargado de desvelar en exclusiva el auténtico bombazo: Zendaya y Tom Holland visitarán el plató la próxima semana. La expectación ante la llegada de la pareja del momento es máxima, un hito que las propias hormigas del programa, Trancas y Barrancas, no han tardado en dimensionar en directo al asegurar que, ahora mismo, "no hay nadie más famoso en el mundo".
Los protagonistas de la saga 'Spider-Man', que arrastran legiones de fans en cada una de sus apariciones públicas, se someterán a las divertidas secciones del espacio de las noches de Antena 3. El presentador valenciano ha mostrado su enorme entusiasmo por tener el placer de entrevistar a estas dos superestrellas de Hollywood, quienes hablarán de sus próximos proyectos cinematográficos.
Con este anuncio definitivo, 'El Hormiguero' vuelve a demostrar su espectacular músculo de producción y su capacidad para atraer al talento internacional más exclusivo. La visita de Zendaya y Tom Holland se convertirá, sin lugar a dudas, en uno de los grandes eventos televisivos del año, prometiendo regalar a la audiencia de Antena 3 una noche histórica
- El barrio de Cáceres donde todos quieren vivir ahora: pisos caros, vida cómoda y una demanda que no deja de crecer
- Plasencia vuelve a tener pista de verano, años después de su desaparición
- Hasta 600 euros para alumnos de Primaria y ESO en Extremadura con una media de 9
- Un 'pique entre vecinos' termina en un incendio y obliga a los bomberos a rescatar a una mujer mayor en Las 300 de Cáceres
- Viajar sin maleta ni hotel desde Mérida: escapadas de mañana para volver antes de comer
- Santa Bárbara, la calle sin salida de Cáceres pero con unas vistas privilegiadas
- La Siberia extremeña crece en la UNESCO: tres nuevos pueblos y 2.500 vecinos más en su Reserva de la Biosfera
- Cuenta atrás en Cáceres: el gran laboratorio energético de El Cuartillo se prepara para abrir sus puertas