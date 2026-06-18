¿Por qué es tan importante 'El Rosco' de 'Pasapalabra' que se despide este jueves de Antena 3? "Es mucho más que la prueba final"

Este viernes 19 de junio, Antena 3 emitirá, como cada tarde durante los últimos seis años, una nueva entrega de 'Pasapalabra'. Pero no será una edición normal y corriente. Por primera vez, el longevo concurso no contará con su prueba estrella, 'El Rosco', que se despide de la cadena este jueves. Será sustituida por una nueva, debido a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mayo que obligaba a Atresmedia a dejar de emitir el famoso reto final del programa, con el círculo con las letras del abecedario, el elemento más característico del 'show' televisivo.

El litigio por los derechos audiovisuales del concurso (y de esa prueba en particular) ha adquirido categoría de culebrón. Y viene de lejos. En 2022, la Audiencia Provincial de Barcelona ya había ordenado el cese de la emisión de esta prueba, al considerar que es una obra protegida por derecho de propiedad intelectual cuyo titular es la productora neerlandesa MC&F, y no ITV, la cadena británica creadora del formato original en el que se basa 'Pasapalabra', 'The Alphabet Game'.

Antena 3 ha podido seguir ofreciéndola hasta que el Tribunal Supremo ha ratificado ahora la sentencia. De hecho, ha contado con unas semanas más de margen para adaptarse a este nuevo escenario. Durante estos días, la cadena ha tenido que ingeniárselas para sacarse de la manga una prueba sustituta que no se desvelará hasta la emisión de este viernes por la tarde, incrementando así la expectación y, posiblemente, la audiencia. Incluso ha borrado las 1.540 entregas del programa disponibles en su plataforma, Atresplayer (solo mantiene las cinco últimas), y ha modificado el logo del concurso, sin el círculo alfabético con esferas asociado a 'El Rosco', acatando así otras de las resoluciones del fallo del Tribunal Supremo.

El contrataque de Telecinco

Mientras Mediaset contratacaba anunciando que consiguió hace un año los derechos de 'El Rosco', y que ya prepara un nuevo concurso para integrarlo como su prueba final, con lo que lo más probable es que dentro de poco tiempo la audiencia española se encuentre con una situación de lo más surrealista: 'Pasapalabra' sin 'El Rosco' en Antena 3 compitiendo en el mismo horario con otro concurso de Telecinco que no se llamará 'Pasapalabra', pero que sí tendrá 'El Rosco'.

Rosa, ganadora del último bote de 'Pasapalabra' / Atresmedia

Es cierto que el concurso presentado por Roberto Leal suele colarse habitualmente entre los espacios con más seguimiento del día: en 2025 fue el segundo programa más visto de la televisión española y el concurso con más audiencia, con un 19,7% de cuota de pantalla y 1,8 millones de telespectadoresde de media. ¿Pero hay algún factor extra que justifique esta guerra televisiva y judicial por los derechos de 'El Rosco'?

Según Elena Neira, profesora de los estudios de comunicación en la UOC, está claro que sí, ya que el programa es "estratégicamente muy importante" por su función de "arrastre" y "fidelización" de la audiencia hacia el informativo de la noche, "que de manera natural ya funciona muy bien, por hábito cultural o sobrevenido". Y "'El Rosco' es su gran gancho, la parte que concentra más picos de audiencia, porque no solamente lo está viendo la gente seguidora de 'Pasapalabra', sino también quien lo pilla porque pone el informativo cinco o 10 minutos antes".

Además, prepara el terreno para otro de los tótems de Antena 3, 'El hormiguero'. "Toda esa parte de consumo coyuntural por cuestión de horario, no tanto por razón del programa, es superimportante para la cadena", apunta.

El colofón del concurso

Neira recuerda que hace 20 años los espacios que precedían a los informativos "no eran concursos, sino series". Pero con el tiempo las cadenas descubrieron que estos últimos tenían la capacidad de mantener al público "de una forma más fluida". 'Pasapalabra', además, suma varios factores: "Lleva muchísimos años en antena, el formato es profundamente atractivo porque hay un premio en metálico muy cuantioso, mantienen a los concursantes mucho tiempo y eso hace que se establezca como una relación muy directa con la audiencia...", enumera.

Christian Gálvez en 'Pasapalabra' / Roberto Leal en 'Pasapalabra' / TELECINCO / ANTENA 3

'El Rosco', claro está, es un elemento clave como colofón del concurso, además de ser el tramo más visto del 'show'. "Es la auténtica seña de identidad de 'Pasapalabra', mucho más que la prueba final, y el programa lo ha tenido siempre en España", recalca José Antonio Cortés Quesada, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja y experto en audiencia televisiva. "No es solamente un valor televisivo, sino que tiene una parte emocional porque reúne todos los ingredientes del infoentretenimiento: una tensión creciente, la posibilidad de que el espectador pueda jugar y a la vez aprender desde casa mientras hace otros menesteres, suspense hasta el último segundo por si el concursante consigue o no el bote...", añade.

"Probablemente no sea el programa de entretenimiento más innovador y transgresor de la temporada, pero la combinación entre el reto de 'El Rosco' y el tema del emplazamiento en parrilla es lo que ha convertido 'Pasapalabra' en un programa estratégicamente muy importante", considera Neira, que recuerda que Telecinco ya sufrió una caída de audiencia cuando perdió 'Pasapalabra' en 2019, que entonces presentaba Christian Gálvez, también por un litigio judicial. El contencioso había comenzado en 2010, cuando Mediaset acusó al canal ITV de no ser el dueño de 'El Rosco'. Los británicos contrademandaron por plagio e incumplimiento de contrato, y ganaron, y eso provocó que el programa acabara recalando en 2020 en Antena 3.

Los augurios de Piqueras

Hasta Pedro Piqueras, que entonces presentaba los informativos de Telecinco que cogían el relevo de 'Pasapalabra', ha reconocido lo mucho que les afectó la pérdida del concurso, que marcó el inicio del declive en audiencias de Telecinco (aunque el 'sorpasso' a favor de Antena 3 no se produjo hasta agosto de 2021). Lo hizo en su visita a 'La revuelta' el pasado mes de mayo, poco después de que se conociera el varapalo para Atresmedia al perder 'El Rosco'. "'Pasapalabra' es un gran programa para tenerlo delante del informativo. Yo lo tuve durante mucho tiempo y fuimos líderes absolutos. Cuando el programa se va, empezamos a perder audiencia. 'El Rosco' fue la clave", aseguró, augurando así un posible impacto negativo para Antena 3 tras la resolución judicial.

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"El caso de Telecinco, sin embargo, hay que verlo desde una perspectiva más amplia, porque también perdió 'Sálvame'", matiza Cortés Quesada, para quien las próximas semanas serán decisivas con la pérdida de la prueba estrella en el concurso de Antena 3: "Ahora veremos si la fuerza reside en 'Pasapalabra' o en 'El Rosco'".