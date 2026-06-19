Vuelta con sorpresas
Paz Padilla regresa a Telecinco con programa propio: todos los colaboradores y novedades del formato
‘El Show de Paz’ se estrenará el sábado 27 de junio a las 16:00 horas con entrevistas, humor, cámaras ocultas y acciones solidarias
Carlos Merenciano
Paz Padilla volverá a ponerse al frente de un espacio propio en Telecinco. La cadena estrenará ‘El Show de Paz’ el próximo sábado 27 de junio a las 16:00 horas, con William Levy como protagonista de su primera entrega. El actor mantendrá una conversación distendida con la presentadora en la que habrá espacio para las anécdotas, las confidencias y el humor.
El nuevo formato estará construido alrededor de la personalidad de Padilla y combinará entrevistas con historias personales, bromas, sorpresas y conexiones fuera del plató. La presentadora también saldrá a la calle para participar directamente en varias secciones y acercarse a personas anónimas.
El programa contará con Cristina Piaget, Fabiola Martínez, Roi Méndez, Jenni Alcolado y Jimmy Castro como colaboradores. También se incorporará Lola Padilla, hermana de la conductora, que debutará en televisión formando parte del equipo habitual del espacio.
Entre sus secciones estará ‘Héroes de Paz’, que utilizará cámaras ocultas para comprobar cómo reaccionan los ciudadanos ante situaciones en las que se pone a prueba su solidaridad. ‘Paz en cadena’ conectará a personas que necesitan ayuda con otras dispuestas a ofrecérsela, mientras ‘Susto o Paz’ mostrará a la presentadora caracterizada para sorprender a los viandantes.
Jenni Alcolado tendrá además su propio espacio de bromas con cámara oculta. Con esta mezcla de entretenimiento, emoción y participación ciudadana, Telecinco busca reforzar sus tardes de fin de semana con un programa en directo diseñado específicamente para Paz Padilla.
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