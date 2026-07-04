Rocío Flores valora el documental de Rocío Jurado con un dardo a Rocío Carrasco y explica por qué no acudió a la premiere

Rocío Flores se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para abordar en primera persona la emisión del nuevo documental sobre la vida de su abuela, Rocío Jurado. Una entrevista en la que Flores no ha dudado en lanzar un sonado reproche hacia su madre, Rocío Carrasco.La joven ha confesado que se enteró de la existencia de este proyecto "como todo el mundo, por la televisión", pero su reacción inicial ha sorprendido a todos: "Sinceramente, me pareció muy bien".

A pesar de su visto bueno al homenaje, Rocío Flores no ha tardado en sacar la artillería pesada contra los anteriores proyectos de su progenitora: "Ojalá hubiese hecho mi madre este documental hace seis años en vez de haber hecho el documental que ha destruido la imagen de toda mi familia", ha sentenciado con dureza. "Ojalá lo hubiese hecho porque era lo que se merecía mi abuela, un homenaje de este tipo a su vida artística".

La invitada del programa de Telecinco ha asegurado que, de habérselo pedido, sí habría participado en el documental. Una predisposición que contrasta con su rotunda negativa a asistir a la premiere del proyecto. ¿El motivo? Evitar encontrarse con ciertos rostros: "Los principales invitados son mis principales detractores, las personas que más daño me han podido hacer", ha desvelado tajante.

Analizando los dos primeros episodios emitidos, la nieta de la chipionera reconoce que se ha "emocionado" descubriendo aspectos que no conocía de la vida de sus abuelos. Sin embargo, como espectadora, tiene claros "matices" y echa en falta testimonios clave en el relato.

Noticias relacionadas

Por un lado, considera que se debería haber contado con más personas que trabajaron codo con codo con la artista. Además, Rocío Flores cree que es "fundamental" la presencia de sus tíos abuelos. "Para que la gente pueda entender cómo una persona humilde consiguió llegar a lo más alto, las figuras importantes que faltan son Gloria y Amador", ha concluido.