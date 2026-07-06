Nuevo registro
Marta Flich prepara su salto al ‘true crime’ en TVE con un nuevo programa en solitario tras el éxito de 'Directo al grano'
La presentadora conducirá ‘El lugar de los hechos’, una serie documental que reconstruirá crímenes reales ocurridos en España.
Carlos Merenciano
TVE sigue ampliando el recorrido de Marta Flich dentro de la cadena pública. La periodista, actualmente al frente de ‘Directo al grano’ junto a Gonzalo Miró, prepara un nuevo proyecto en solitario que la llevará a un terreno muy diferente al magacín de actualidad: el ‘true crime’.
El formato llevará por título ‘El lugar de los hechos’, según desvela El Confidencial, y abordará algunos de los sucesos criminales más impactantes de la historia reciente de España. La serie documental reconstruirá cada caso desde los escenarios reales en los que ocurrió, utilizando esos espacios como punto de partida para explicar la investigación y el contexto que rodeó a cada crimen.
La producción estará realizada en colaboración con Dollhouse, compañía vinculada a proyectos como ‘El sótano club’ en Ten, ‘Cuerpos especiales’ en Europa FM o el podcast La Pija y la Quinqui. Cada entrega combinará periodismo de investigación, análisis forense, material de archivo y recreaciones digitales para ofrecer una narración detallada de los hechos.
Por ahora, TVE todavía no ha decidido dónde se emitirá el programa. El proyecto podría tener cabida en La 1, La 2 o RTVE Play, plataforma en la que la Corporación lleva tiempo reforzando su catálogo de documentales y contenidos de no ficción.
Con este encargo, Marta Flich gana peso en la nueva etapa de TVE y suma un formato propio tras su incorporación a ‘Directo al grano’. Su caso se une al de Gonzalo Miró, que también prepara un programa en solitario, ‘La cena de los idiotas’, después de la buena acogida del magacín diario que ambos conducen en la sobremesa.
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Fuente: El Periódico
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