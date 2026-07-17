Manu Sánchez denuncia amenazas de muerte por su papel en 'El perro andaluz': "Que se den prisa, que tengo metástasis"

Manu Sánchez no se ha callado. El presentador de 'El perro andaluz' ha denunciado públicamente el grave acoso cibernético que está sufriendo desde que se puso al frente del nuevo formato de RTVE. El humorista ha conectado en directo con 'Mañaneros', el magacín conducido por Javier Ruiz, para relatar en primera persona el calvario de amenazas de muerte que recibe a diario.

"Es lo que hay, es lo que viene. Parece que vamos a más y no a menos", ha lamentado el comunicador antes de reproducir, sin filtros, algunos de los mensajes que le llegan a sus perfiles sociales: "Hijo de la gran puta, hay que ser moderado" o "No politices. ¡Viva Franco!".

Lejos de amedrentarse, el presentador ha hecho gala de su característico humor negro para enviar un mensaje de lo más directo y demoledor a quienes le desean lo peor, haciendo referencia al cáncer que padece: "Desde aquí quiero lanzar un mensaje a los que me han amenazado de muerte: que se den prisa, que tengo metástasis, que a lo mejor se les adelanta por otro lado".

Sánchez ha vinculado directamente este repunte de odio al éxito cosechado por su programa en la televisión pública. Según explica, el panorama de la opinión pública se ha vuelto mucho más hostil: "Opinando cosas que llevo opinando veintitantos años, ahora hablan de un posicionamiento muy claro y muy extremo. He leído columnas de opinión donde alguien opina que yo no debería opinar. No quieren que algunos opinemos, para opinar solo ellos".

Fiel a su estilo, el andaluz ha preferido quitarle drama al asunto tirando de ironía: "Más que por mi vida, estoy preocupado por la ortografía de estos señores. La maldad por dentro afecta al nivel ortográfico. ¡Céntrense en lo de la ortografía!".

Asimismo, el presentador ha alertado sobre el cambio de perfil de los acosadores en las redes sociales, señalando que ya no se esconden detrás de cuentas falsas: "Ya no son haters anónimos. Hay padres y madres de familia que, cuando entras en sus perfiles, dices: '¡Qué barbaridad! ¿Por qué con esta soltura o esta naturalidad desear la muerte a alguien? ¿Por qué tanta violencia?'".

Para finalizar, Manu Sánchez ha definido sin tapujos a los responsables de esta campaña de odio como "nazis confesos y declarados" que, a su juicio, están completamente "normalizados".

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"Nos piden a otros que tenemos que escondernos, que nos tapemos, que nos callemos y que nos arrinconemos en la esquina. En este tablero estamos jugando y, de momento, el humor y la inteligencia están aquí para hacer piruetas y para intentar estar por encima de todo esto", ha zanjado con firmeza.