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Mensaje especial

Roberto Leal lanza un emotivo mensaje en 'Pasapalabra' en plena batalla por el futuro del concurso: "Nos hemos convertido en una bonita compañía"

El presentador aprovechó el Día de los Abuelos para agradecer la fidelidad de la audiencia mientras el formato vuelve a estar rodeado de ruido judicial.

Roberto Leal en 'Pasapalabra'

Roberto Leal en 'Pasapalabra' / Atresmedia

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Carlos Merenciano

Madrid

'Pasapalabra' vivió este martes un momento poco habitual. En una entrega dedicada al Día de los AbuelosRoberto Leal detuvo por unos segundos el ritmo del concurso para dirigirse a los espectadores más fieles del formato. Sus palabras no hicieron referencia al nuevo frente judicial que rodea al programa, pero llegaron en un momento especialmente sensible para una de las marcas más valiosas de Antena 3.

“Os queremos dar las gracias, entre otras cosas, porque nosotros no existiríamos sin vosotros”, comenzó diciendo el presentador. Leal quiso subrayar el papel que el concurso tiene en la rutina diaria de muchos espectadores: “Sabemos que 'Pasapalabra' es una cita cada tarde para todos aquellos que vivís acompañados, y muchos también que vivís solos. Los unos como los otros nos hemos convertido en una bonita compañía”.

Un agradecimiento con doble lectura

El sevillano cerró su mensaje con una dedicatoria a los mayores: “Felicidades y un beso muy grande de parte de todo el equipo de 'Pasapalabra' para los abuelos y abuelas de todos los países que nos ven. Para los que están y para los que estuvieron porque, de alguna forma, siempre vais a ser eternos”.

El gesto se produjo mientras el concurso vuelve a estar en el centro de la disputa entre Atresmedia y Mediaset por los derechos de explotación del formato y de su prueba más reconocible. Tras la retirada de 'El Rosco' en Antena 3 y el estreno de 'AlaZ' como nueva prueba final, el conflicto ha reabierto una batalla que ya marcó la historia reciente del programa.

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Desde su regreso a Antena 3 en 2020, 'Pasapalabra' se ha consolidado como uno de los grandes pilares de la cadena. Por eso, el mensaje de Leal puso el foco en lo que sostiene al formato más allá de demandas, recursos y cambios de prueba: una audiencia que lo sigue acompañando cada tarde.

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Fuente: El Periódico

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