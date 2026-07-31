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Respuesta al hate

Martín Escolar, concursante de 'Saber y ganar', rompe su silencio tras el comunicado del programa sobre el odio en redes: “Las críticas son una motivación”

El concursante del programa de Jordi Hurtado responde al hate recibido en redes y agradece el apoyo de quienes le han defendido.

Martín Escolar, concursante de 'Saber y ganar'

Martín Escolar, concursante de 'Saber y ganar' / RTVE

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Carlos Merenciano

Madrid

Martín Escolar ha reaccionado públicamente después del inusual comunicado de 'Saber y ganar' contra los insultos y ataques personales en redes sociales. Aunque el concurso de La 2 no le mencionaba directamente, muchos comentarios apuntaban al divulgador científico, que roza ya las 70 participaciones en el formato presentado por Jordi Hurtado.

El concursante ha utilizado su perfil de Instagram, donde reúne a más de 400.000 seguidores, para tranquilizar a quienes se han preocupado por él. “Estoy perfectamente bien”, ha asegurado, antes de recordar que participar en el programa es para él un sueño: “¿Cómo no voy a estarlo si estoy cumpliendo un sueño concursando en 'Saber y ganar'?”.

Martín Escolar responde a las críticas

Escolar ha reconocido que es imposible gustar a todo el mundo cuando se llega a tanta gente, pero ha defendido la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. “Mejor disgustar a unos siendo tú mismo que disgustar a otros tratando de ser quien no eres”, ha escrito en su comunicado.

El concursante también ha querido restar fuerza al hate y convertirlo en impulso. “¿Las críticas? Una motivación para demostrar que merezco estar donde estoy”, ha afirmado. Y ha añadido: “¿Cómo voy a dejar que el ínfimo esfuerzo que supone escribir un comentario tumbe un sueño que llevo construyendo tantos años? Eso es absolutamente imposible”.

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Su mensaje llega después de que 'Saber y ganar' advirtiera en redes que no tolerará “mensajes agresivos y ataques personales” y que bloqueará a quienes no respeten esas normas. Martín, por su parte, ha cerrado su respuesta agradeciendo el cariño recibido: “Aunque hagan menos ruido que el hate, son muchas, muchísimas más”.

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Fuente: El Periódico

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