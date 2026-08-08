Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Nueva etapa

El día exacto del debut de Jesús Cintora como presentador de 'Mañaneros 360' con Adela González en relevo de Javier Ruiz

El periodista ha comunicado en 'Malas lenguas' que su vuelta a las mañanas se producirá el próximo lunes 24 de agosto

Jesús Cintora y Adela González, presentadores de 'Mañaneros 360'.

Jesús Cintora y Adela González, presentadores de 'Mañaneros 360'.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

La marcha de Javier Ruiz a La Séptima ha provocado un terremoto en el área de magacines de TVE, que ha cubierto la marcha del periodista, tras colocarse como sólido líder matinal, con el traspaso a las mañanas de La 1 de Jesús Cintora, hasta ahora al frente de 'Malas lenguas' en la franja de tarde.

El soriano también ha obtenido grandes resultados con su magacín de actualidad, que deja ahora en manos de Gonzalo Miró, acompañado por Esther Palomera y Ana Hinestrosa (procedente de Canal Sur), en sus ediciones de La 2 y La 1, respectivamente. 

Tras hacerse oficial la noticia, Cintora reapareció en 'Malas lenguas' a través de videollamada desde el lugar donde se encuentra de vacaciones para contar la fecha exacta de su debut en las mañanas. "Será el 24 de agosto", adelantó. 

De esta manera, se adelanta al regreso de los presentadores titulares de toda su competencia. En su conexión, aprovechó para ofrecer sus primeras impresiones de su cambio de horario. "En la vida nos ha tocado hacer cosas distintas y diversas. Afrontaremos la mañana con toda la ilusión y con la responsabilidad de contar lo que hay".

Cintora, que ya condujo el matinal político 'Las mañanas de Cuatro' y posteriormente 'Las cosas claras' en TVE, afronta esta tercera etapa matinal con la sensación de que la próxima temporada será intensa. 

Noticias relacionadas

"Llega un curso muy interesante por todo lo que va a ocurrir. Tanto 'Mañaneros' como 'Malas lenguas' son programas que en la televisión pública cuentan lo que ocurre y vamos a intentar hacerlo de una manera amena y plural", aseguró. 

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere la joven de 22 años herida en el accidente de Tejeda de Tiétar
  2. Un coche pierde el control y se empotra contra el escaparate de una charcutería Mostazo en Cáceres
  3. En estado grave un hombre tras sufrir un ahogamiento en la piscina natural de La Granja
  4. Jesús Sellers: 'Las piscinas naturales del norte de Extremadura son lugares que tengo que pisar al menos una vez cada verano
  5. Arden de madrugada cuatro hectáreas entre Mejostilla, Cáceres el Viejo y Gredos
  6. En estado crítico una joven de 22 años tras un accidente en Tejeda de Tiétar con tres heridos más
  7. La Junta de Extremadura respalda las palabras de Fernández Calle sobre la devolución de menores como 'una posibilidad en el futuro
  8. Los mejores lugares de Cáceres para ver el eclipse de Sol y cómo planificarse

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Un arrollamiento mortal en Talavera de la Reina corta la línea ferroviaria entre Madrid y Extremadura

Un arrollamiento mortal en Talavera de la Reina corta la línea ferroviaria entre Madrid y Extremadura

Solo el 14% de los extremeños ha realizado reformas para aislar su vivienda del calor

Solo el 14% de los extremeños ha realizado reformas para aislar su vivienda del calor

'Farra', Premio Max al mejor espectáculo musical, llega este sábado al Festival de Alcántara

'Farra', Premio Max al mejor espectáculo musical, llega este sábado al Festival de Alcántara

Toda Extremadura tendrá este sábado aviso amarillo por altas temperaturas

Toda Extremadura tendrá este sábado aviso amarillo por altas temperaturas

Extremadura envía maquinaria pesada al incendio de Huelva, que supera las 4.000 hectáreas

Extremadura envía maquinaria pesada al incendio de Huelva, que supera las 4.000 hectáreas

Video | Extremadura suma ayuda al incendio de Niebla, en Huelva, que ha calcinado ya 4.000 hectáreas

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas
Tracking Pixel Contents