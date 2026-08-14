Respuesta inesperada
Juls Janeiro entra en Telecinco tras fulminar a Belén Esteban y suelta la bomba: “He estado en su casa con mi padre”
La hija de Jesulín de Ubrique ha atendido a 'De lunes a viernes' después de sus declaraciones sobre la colaboradora
Carlos Merenciano
Juls Janeiro ha dado un paso inesperado en Telecinco después de sus recientes palabras sobre Belén Esteban. La hija de Jesulín de Ubrique ha atendido a un reportero de 'De lunes a viernes', donde ha querido mantenerse firme en lo que ya había dicho, aunque evitando añadir más leña al fuego.
“Entiendo el revuelo, pero me mantengo en lo que he dicho. Ni quito ni añado nada”, ha asegurado Juls ante las cámaras del magacín. La joven también ha dejado claro que prefiere no valorar determinados asuntos familiares: “Yo no he visto nada, entonces no puedo opinar”.
Juls Janeiro habla de la casa de Belén
La parte más llamativa llegó cuando Juls confirmó un episodio hasta ahora poco conocido que había desvelado el programa 'El verano se mueve'. “Es verdad que estuve en casa de Belén hace unos años, porque fui a llevar a Andrea, mi padre y yo”, reveló, situando a Jesulín y a su hija en el entorno privado de la colaboradora.
El reportero intentó que Juls profundizara en la polémica, pero ella optó por esquivar más declaraciones y lanzó una pregunta: “¿Por qué no le preguntas a mis padres por mis declaraciones?”. Después, aceptó ponerse el pinganillo del programa, aunque mantuvo la misma línea de prudencia, llegando a decir que no sabía quién era Santi Acosta, presentador del espacio.
“Solo digo 'hola' y 'adiós', porque no tengo nada más que decir”, afirmó Juls Janeiro en directo Y aunque Bea Archidona trató de arrancarle algunas palabras más, la hija de Jesulín y María José Campanario decidió quitarse el pinganillo, sin responder a más preguntas del formato de Telecinco. Además, rechazó la posibilidad de acudir al prime time de Telecinco para hablar del tema, tal y como le ha propuesto el reportero del canal de Mediaset: “No, no iría a 'De viernes'”.
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Fuente: El Periódico
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