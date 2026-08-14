Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Respuesta inesperada

Juls Janeiro entra en Telecinco tras fulminar a Belén Esteban y suelta la bomba: “He estado en su casa con mi padre”

La hija de Jesulín de Ubrique ha atendido a 'De lunes a viernes' después de sus declaraciones sobre la colaboradora

Juls Janeiro en 'De lunes a viernes'

Juls Janeiro en 'De lunes a viernes' / Telecinco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Juls Janeiro ha dado un paso inesperado en Telecinco después de sus recientes palabras sobre Belén Esteban. La hija de Jesulín de Ubrique ha atendido a un reportero de 'De lunes a viernes', donde ha querido mantenerse firme en lo que ya había dicho, aunque evitando añadir más leña al fuego.

Entiendo el revuelo, pero me mantengo en lo que he dicho. Ni quito ni añado nada”, ha asegurado Juls ante las cámaras del magacín. La joven también ha dejado claro que prefiere no valorar determinados asuntos familiares: “Yo no he visto nada, entonces no puedo opinar”.

Juls Janeiro habla de la casa de Belén

La parte más llamativa llegó cuando Juls confirmó un episodio hasta ahora poco conocido que había desvelado el programa 'El verano se mueve'. “Es verdad que estuve en casa de Belén hace unos años, porque fui a llevar a Andrea, mi padre y yo”, reveló, situando a Jesulín y a su hija en el entorno privado de la colaboradora.

El reportero intentó que Juls profundizara en la polémica, pero ella optó por esquivar más declaraciones y lanzó una pregunta: “¿Por qué no le preguntas a mis padres por mis declaraciones?”. Después, aceptó ponerse el pinganillo del programa, aunque mantuvo la misma línea de prudencia, llegando a decir que no sabía quién era Santi Acosta, presentador del espacio.

Noticias relacionadas y más

Solo digo 'hola' y 'adiós', porque no tengo nada más que decir”, afirmó Juls Janeiro en directo Y aunque Bea Archidona trató de arrancarle algunas palabras más, la hija de Jesulín y María José Campanario decidió quitarse el pinganillo, sin responder a más preguntas del formato de Telecinco. Además, rechazó la posibilidad de acudir al prime time de Telecinco para hablar del tema, tal y como le ha propuesto el reportero del canal de Mediaset: “No, no iría a 'De viernes'”.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

Añádenos en Google
  1. Una presa abandonada desde hace tres años en el río Salor de Cáceres tiene los días contados
  2. La Policía Local de Cáceres reanima a un conductor tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la Montaña
  3. Desalojan a los pasajeros del Alvia con destino Badajoz por una avería en el aire acondicionado
  4. Atraco en Tiétar: un encapuchado asalta la sucursal bancaria y huye con unos 2.000 euros
  5. El TSJEx anula una sentencia y reprocha a un juzgado de Cáceres que no explique por qué redujo la base de una pensión de incapacidad
  6. Una 'rave ilegal' desborda por completo La Granja: 'Hay más de 3.000 personas, se están bañando desnudos en la piscina natural
  7. La singular pieza de 24 toneladas de la Ronda Sur de Cáceres, vandalizada a las dos semanas de su instalación
  8. La autopsia determinará si un infarto causó la muerte del ciclista hallado en Jaraicejo

Caravanas, tecno y 3.000 'raveros' transforman La Granja en una fiesta ilegal: "No hacemos daño a nadie"

Caravanas, tecno y 3.000 'raveros' transforman La Granja en una fiesta ilegal: "No hacemos daño a nadie"

Galería | Así es la 'rave' de La Granja (Cáceres)

Galería | Así es la 'rave' de La Granja (Cáceres)

Almaraz y la patada a seguir

Almaraz y la patada a seguir

Solo Simeone lleva más tiempo seguido en el mismo banquillo que Cobos entre Primera, Segunda y Primera Federación

Solo Simeone lleva más tiempo seguido en el mismo banquillo que Cobos entre Primera, Segunda y Primera Federación

Trump pide al Tribunal Supremo que le permita seguir con la construcción del salón de baile de la Casa Blanca

Trump pide al Tribunal Supremo que le permita seguir con la construcción del salón de baile de la Casa Blanca

Rosa Arnau, cocinera: “La cena más fresca y rica del verano se hace con 1 bote de espárragos, 1/2 manzana y 2 huevos”

Rosa Arnau, cocinera: “La cena más fresca y rica del verano se hace con 1 bote de espárragos, 1/2 manzana y 2 huevos”

Vídeo | El Gobierno autoriza la continuidad de Almaraz por el contexto energético internacional

D. Vicente Espada Bermejo

D. Vicente Espada Bermejo
Tracking Pixel Contents