Nueva etapa personal
Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan tras 22 años de matrimonio, una hija en común y un éxito profesional compartido
La pareja, que se conoció en la radio en los años 90, mantienen una excelente relación y un vínculo profesional que pretenden mantener.
Redacción Yotele
Carlos Latre y Yolanda Marcos se han separado tras 22 años de amor, según ha adelantado este miércoles la revista Semana, una información verificada por YOTELE. Tienen una hija en común, que sigue los pasos de su padre en el mundo artístico.
La pareja, que ya atravesó una crisis en el pasado, que conllevó una separación con posterior reconciliación, pone punto final ahora a su vínculo sentimental de manera definitiva.lo ha hecho con respeto y discreción.
Desde que se conocieron en la radio y comenzaron a salir, su química traspasó lo estrictamente personal y cuando el cómico comenzó a despuntar, Yolanda se convirtió en su representante, mano derecha y socia en una productora de contenidos audiovisuales.
Con ella emprendieron el último gran proyecto en solitario de Latre: 'Babylon Show', que pese al empeño y al esfuerzo de ambos, no pudo sobrevivir en el acceso prime time de Telecinco más allá de tres semanas.
Fuente: El Periódico
- Fallece un hombre de 44 años tras caer desde un sexto piso en la plaza de los Maestros de Cáceres
- Muere Pedro Prado, el empresario que gestionó la Sala Rita y marcó una época en Cáceres
- La Unión denuncia que Extremadura perdone 147 millones a Almaraz mientras Cataluña destina 45 millones del impuesto nuclear al campo
- Unas 80 presas y azudes extremeños afrontan un posible derribo por la normativa europea
- Guardiola mueve ficha para que Plasencia vuelva a celebrar el festival Flores Amarillas
- La piscina del Guadiana cambia de bañistas: los perros se tiran al agua este domingo en Mérida
- Este martes expiraba el plazo dado por el gobierno para retirar la Cruz de Cáceres y el alcalde responde: 'Voy a luchar para que se quede donde está
- Los esqueletos de ladrillo de El Prado en Mérida viven su resurrección y tendrán vecinos en apenas unos meses