Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Fin de una era

Antoni Daimiel deja Movistar Plus+ tras 36 años: el inesperado final de una etapa histórica

El periodista deportivo pone fin a una vinculación iniciada con el nacimiento de Canal+ después de perder primero la NBA y quedarse ahora sin las retransmisiones de la multicámara.

Antoni Daimiel, periodista de Movistar Plus+

Antoni Daimiel, periodista de Movistar Plus+ / Movistar Plus+

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Antoni Daimiel afronta por primera vez su futuro profesional fuera de la compañía en la que comenzó a trabajar con apenas 20 años. El periodista ha confirmado este jueves su salida mediante una cadena de mensajes en X: “He dejado de pertenecer a Movistar Plus, una empresa a la que he estado vinculado durante 36 años, exactamente desde el 15 de septiembre de 1990”.

El comunicador ha evitado cualquier reproche y ha centrado su despedida en el agradecimiento. “Ha sido la empresa de mi vida, le tengo y tendré siempre un aprecio de gratitud familiar”, ha reconocido. También ha definido la plataforma como “un hogar más que una casa” y ha recordado que recibió “mucha confianza y apoyo” en los momentos en los que más los necesitaba.

Daimiel no ha explicado qué ha provocado exactamente su marcha, limitándose a señalar que “las circunstancias han propiciado esta separación”. “No hay duelo que superar, no hay prisa por rehacer mi vida laboral. Los hijos en común, si los hubo, ya se independizaron. Ahora seré un agente libre restringido (pensé que solo pasaba en la NBA)”, ha bromeado.

Su futuro profesional

Aunque todavía no tiene un nuevo destino, Daimiel deja claro que su salida no supone una retirada: “Será emocionante redescubrir una identidad propia lejos de la que fue mi matria. No da para jubilarme, algo haré”. Además, anticipa que podría mostrarse “caprichoso y caro” a la hora de escoger sus próximas aventuras profesionales.

Noticias relacionadas

Su marcha llega un año después de que Movistar Plus+ perdiera la NBA, competición que comentó durante tres décadas, y tras una última etapa narrando LaLiga junto a Guille Giménez en la señal multicámara. La plataforma también se ha despedido públicamente: “La historia del deporte en Movistar Plus no se entiende sin Antoni Daimiel”, ha señalado antes de agradecerle su talento y recuperar una frase de Andrés Montes: “Gracias por hacernos la vida más maravillosa”.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierran los supermercados de Provecaex en Cáceres y Carrefour tomará el relevo
  2. Fallece un hombre de 44 años tras caer desde un sexto piso en la plaza de los Maestros de Cáceres
  3. Muere José Rey Holguín, hostelero de una de las grandes sagas de Cáceres
  4. La unidad de agudos de Psiquiatría en Cáceres, desbordada por el aumento de casos
  5. La Unión denuncia que Extremadura perdone 147 millones a Almaraz mientras Cataluña destina 45 millones del impuesto nuclear al campo
  6. Muere Pedro Prado, el empresario que gestionó la Sala Rita y marcó una época en Cáceres
  7. La Comisión Jurídica de Extremadura avala la subida de 300 euros para la Policía Local de Plasencia
  8. Detenido en Hoyos por conducir ebrio y sin carné el mismo conductor investigado por un accidente mortal en Villamiel

Vox anima a sus simpatizantes a concentrarse el 2 de septiembre en los ayuntamientos en rechazo a la "invasión" de Ceuta

Vox anima a sus simpatizantes a concentrarse el 2 de septiembre en los ayuntamientos en rechazo a la "invasión" de Ceuta

Golpe histórico al narcotráfico en Mérida: dos detenidos con más de media tonelada de cocaína en un coche

Golpe histórico al narcotráfico en Mérida: dos detenidos con más de media tonelada de cocaína en un coche

Plasencia da los primeros pasos para el control de jabalíes en la ciudad

Plasencia da los primeros pasos para el control de jabalíes en la ciudad

Warlock Dungeons & Dragons se luce entre secuencias de magia, combates brutales y mundo abierto

Warlock Dungeons & Dragons se luce entre secuencias de magia, combates brutales y mundo abierto

Rusia avisa de ataques a objetivos de Reino Unido en respuesta al uso de misiles británicos por parte de Kiev

Rusia avisa de ataques a objetivos de Reino Unido en respuesta al uso de misiles británicos por parte de Kiev

La Fiscalía refuerza su equipo en Ceuta con tres fiscales de la península

La Fiscalía refuerza su equipo en Ceuta con tres fiscales de la península

Crimson Desert Enhanced amplía el continente de Pywel con nuevas aventuras, diálogos y doblaje en español

Crimson Desert Enhanced amplía el continente de Pywel con nuevas aventuras, diálogos y doblaje en español

Rodrigo Escudero: “Vengo a seguir haciendo más grande al Extremadura”

Rodrigo Escudero: “Vengo a seguir haciendo más grande al Extremadura”
Tracking Pixel Contents