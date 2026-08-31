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Regreso desde Ceuta

Ana Rosa vuelve a Telecinco con un duro ataque a Pedro Sánchez: "Presidente sirena, con bermudas y chanclas"

La presentadora abre la temporada de 'El programa de Ana Rosa' desde la ciudad autónoma y acusa al Gobierno de haber abandonado a los ceutíes

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa' / Telecinco

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Carlos Merenciano

Madrid

Ana Rosa Quintana ha comenzado la nueva temporada de 'El programa de Ana Rosa' lejos del plató. La periodista ha regresado a Ceuta, donde ya estuvo a comienzos de agosto tras interrumpir sus vacaciones por la crisis migratoria, y ha aprovechado su primer editorial del curso para cargar directamente contra Pedro Sánchez y varios de sus ministros.

La emisión ha arrancado con un vídeo de Quintana recorriendo las calles de la ciudad autónoma, recibiendo aplausos y abrazando a algunos vecinos. "Hoy volvemos donde tenemos que estar. Volvemos para estar junto a Ceuta", aseguraba la presentadora antes de iniciar el programa con una declaración: "En estos momentos difíciles, todos somos ceutíes".

Su tono ha cambiado al abordar la actuación del Ejecutivo. Quintana ha definido a Sánchez como un "presidente sirena", al que ha descrito "vestido de cintura para arriba y, de cintura para abajo, con bermudas y chanclas". También lo ha acusado de "bucear en el palacio de La Mareta" mientras se agravaba la emergencia y ha cuestionado las respuestas ofrecidas por Fernando Grande-Marlaska y la ministra de Sanidad.

Una defensa de Ceuta

Ana Rosa ha interrumpido sus críticas para reivindicar el carácter multicultural de una ciudad que visita, según ha explicado, al menos dos veces al año. La periodista ha destacado la convivencia entre las comunidades musulmana, cristiana, judía e hindú y ha presentado Ceuta como "una expresión extraordinaria de la españolidad", construida durante generaciones pese a sus dificultades y tensiones.

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La comunicadora ha cerrado asegurando que el Gobierno ha dejado solos a los habitantes de la ciudad autónoma: "Ceuta no pide privilegios, pide presencia". Por su parte, Sánchez ha defendido este mismo lunes sus vacaciones en una entrevista con Aimar Bretos: "He trabajado y he descansado, son mis derechos", afirmando que un presidente nunca desconecta completamente de sus responsabilidades.

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Fuente: El Periódico

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