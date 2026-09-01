Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

DEP

Muere de forma repentina el actor Paco Sarro, el inolvidable Ferri de 'L'Alqueria Blanca', a los 63 años

El actor valenciano compaginó durante décadas la interpretación con su trabajo en la Policía Local de Valencia

Paco Sarro en 'L'alquería blanca'

Paco Sarro en 'L'alquería blanca' / À Punt

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

El actor Paco Sarro ha fallecido repentinamente a los 63 años. El equipo de 'L'Alqueria Blanca', ficción en la que interpretó al popular Ferri, comunicó la noticia a través de sus redes sociales y trasladó sus condolencias a los familiares del intérprete.

Sarro estuvo vinculado a la serie valenciana desde su estreno en Canal 9 en 2007 y continuó formando parte de ella tras su recuperación por À Punt en 2021. A lo largo de 457 capítulos, convirtió a Juan Ferri, inicialmente un hombre arisco y próximo a Joaquim Falcó, en uno de los personajes más reconocibles de la producción. Su relación con Paqui, interpretada por Inma Sancho, fue decisiva en esa transformación.

La interpretación convivió durante buena parte de su vida con su trabajo como policía local. Ingresó en el cuerpo municipal de Valencia en 1986 y pasó por áreas como tráfico, administración y la comisaría de proximidad de Ciutat Vella antes de jubilarse en 2023. Su popularidad llegó a provocar que numerosos seguidores acudieran a pedirle autógrafos mientras prestaba servicio.

Una carrera más allá de Ferri

Aunque su personaje en 'L'Alqueria Blanca' le proporcionó una enorme notoriedad, Sarro también participó en series como 'El mal invisible', 'Las largas sombras', 'Cuéntame cómo pasó', 'El embarcadero' y 'Vestidas de azul'. En cine trabajó en títulos como 'La viuda negra', 'El bar', 'El desentierro' y 'El silencio del pantano'.

Noticias relacionadas

La noticia ha generado numerosas muestras de cariño dentro del audiovisual valenciano. Inma Sancho recordó que ambos habían coincidido nuevamente en un casting hacía apenas dos meses y señaló que "la vida nos juntaba una y otra vez". La actriz cerró su despedida con unas emotivas palabras: "Y era justo eso, la alegría. Hasta siempre, Ferri".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Olvidan a un niño de 10 años en una gasolinera de Cáceres y siguen el viaje durante 140 kilómetros
  2. La corona perdida de la Virgen de la Estrella reaparece durante las obras de la muralla de Cáceres
  3. Extremadura alegará contra el derribo de la presa de Hijadilla: “Es un espacio de biodiversidad que debemos proteger”
  4. El PSOE de Extremadura activa la carrera para elegir sus candidatos a las municipales de 2027
  5. Un bar de Malpartida de Cáceres denuncia los efectos en su negocio por las obras: 'Va camino de un año
  6. El Día de Extremadura rendirá tributo a Robe Iniesta con un lema y cartel inspirados en su legado
  7. Una mujer mayor resulta herida en Plasencia tras tropezar en un paso de peatones deteriorado
  8. La Mafia cambia de nombre y prepara su regreso al centro de Cáceres como La Famiglia

El Ayuntamiento de Plasencia cierra agosto con el asfaltado y la reforma deportiva como principales apuestas

El Ayuntamiento de Plasencia cierra agosto con el asfaltado y la reforma deportiva como principales apuestas

Las ortigas no aparecen por casualidad: la pista que pueden estar dando sobre el suelo de tu jardín

Las ortigas no aparecen por casualidad: la pista que pueden estar dando sobre el suelo de tu jardín

El Gobierno destina 12 millones de euros para financiar programas de interés social en Extremadura

El Gobierno destina 12 millones de euros para financiar programas de interés social en Extremadura

Encuentran unos 20 perros abandonados en León y piden ayuda urgente para rescatarlos: “La zona es de difícil acceso”

Encuentran unos 20 perros abandonados en León y piden ayuda urgente para rescatarlos: “La zona es de difícil acceso”

La jueza rechaza prorrogar el caso Negreira, aunque no cierra aún la instrucción

La jueza rechaza prorrogar el caso Negreira, aunque no cierra aún la instrucción

El Consejo de Gobierno aprueba abastecimientos alternativos para Avellanar y Horcajo tras el incendio de Pinofranqueado

El Consejo de Gobierno aprueba abastecimientos alternativos para Avellanar y Horcajo tras el incendio de Pinofranqueado

¿Por qué dormimos peor al volver de vacaciones? Un experto señala al sistema nervioso

¿Por qué dormimos peor al volver de vacaciones? Un experto señala al sistema nervioso

Vídeo | María Guardiola en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura

Vídeo | María Guardiola en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura
Tracking Pixel Contents