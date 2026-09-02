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Un familiar de Felipe VI y una relación con 15 infidelidades: lista completa de las parejas de 'La isla de las tentaciones 11'

Nacho y Náyades, Kico y Paula, Sergio y Paola, Rubén y Gema y Nando e Isa viajarán a República Dominicana para comprobar si su amor puede resistir.

Sandra Barneda

Sandra Barneda / Mediaset

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Carlos Merenciano

Madrid

Cinco nuevas parejas protagonizarán 'La isla de las tentaciones 11'. El segundo programa de 'Rumbo a La isla de las tentaciones', disponible en Mediaset Infinity, ha revelado los conflictos sentimentales que empujarán a Nacho y Náyades, Kico y Paula, Sergio y Paola, Rubén y Gema y Nando e Isa a separarse en las villas de República Dominicana.

Nacho y Náyades

Nacho y Náyades, pareja de 'La isla de las tentaciones 11'

Nacho y Náyades, pareja de 'La isla de las tentaciones 11' / Mediaset

Llevan dos años juntos y se conocieron durante un evento de creadores de contenido en Valencia. Él, pariente de Felipe VI y finalista de 'Supervivientes 2022', todavía mantenía entonces una relación con Paula Colubi. Ambos admiten ser celosos y Náyades espera que la experiencia les permita salir fortalecidos y preparados para comenzar a convivir.

Kico y Paula

Kico y Paula, pareja de 'La isla de las tentaciones'

Kico y Paula, pareja de 'La isla de las tentaciones' / Mediaset

Afrontan el programa después de un año y medio de noviazgo marcado por sus complicados comienzos. Cuando todavía no habían acordado los límites de la relación, los dos estuvieron con otras personas. "Infidelidades según él sí que ha habido por mi parte, pero por la suya no", explica Paula sobre la desconfianza que todavía existe entre ellos.

Sergio y Paola

Sergio y Paola, pareja de 'La isla de las tentaciones 11'

Sergio y Paola, pareja de 'La isla de las tentaciones 11' / Mediaset

Han mantenido durante dos años y medio una relación a distancia entre Málaga y Gran Canaria. Meses antes de viajar al programa se dieron un tiempo por decisión de él. Sergio reconoce que no siempre ha sido completamente leal: "El hecho de hablar con una chica ya lo considero una infidelidad y en ese aspecto sí que le he sido infiel".

Rubén y Gema

Rubén y Gema, pareja de 'La isla de las tentaciones'

Rubén y Gema, pareja de 'La isla de las tentaciones' / Mediaset

Llevan tres años y medio juntos y ya comparten vivienda, pero las infidelidades de él han deteriorado la confianza. Gema descubrió lo ocurrido al encontrar una lista en la que su pareja anotaba a las mujeres con las que había mantenido relaciones sexuales. "Considero que es la oportunidad perfecta para que él pueda demostrarme que ha cambiado de verdad", afirma ella.

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Nando e Isa

Nando e Isa, pareja de 'La isla de las tentaciones'

Nando e Isa, pareja de 'La isla de las tentaciones' / Mediaset

Forman la pareja más veterana de la edición tras ocho años y medio de relación. "Desde que estoy con Isa en ocho años le he puesto los cuernos unas 15 veces", confiesa Nando. Ella admite que también le devolvió algunas deslealtades, aunque asegura que lo hizo con sentimientos. Su objetivo será comprobar si ambos pueden romper definitivamente esa dinámica.

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Fuente: El Periódico

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