Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Preocupación por él

La tajante decisión de Bigote Arrocet si recibe el peor diagnóstico de salud: "No me voy a someter a ningún tratamiento así"

El humorista espera los resultados de las pruebas realizadas tras detectar los médicos una mancha y un bulto en uno de sus riñones.

BIGOTE ARROCET

BIGOTE ARROCET / BIGOTE ARROCET

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Bigote Arrocet atraviesa un momento de incertidumbre después de que varias pruebas médicas hayan detectado una mancha y un bulto en uno de sus riñones. El humorista todavía desconoce el alcance de este hallazgo y permanece a la espera de los resultados que permitan establecer un diagnóstico.

El programa 'El verano se mueve' adelantó la conversación mantenida por el cómico con la revista 'Semana'. Aunque todavía no existe una confirmación sobre la naturaleza del bulto, Arrocet se muestra preparado para cualquier desenlace: "Asumo que estoy en la recta final de mi vida".

La expareja de María Teresa Campos también ha establecido los límites que marcarían su decisión si las pruebas revelan una enfermedad grave. Arrocet rechazaría un procedimiento especialmente duro o que le obligara a depender permanentemente de una máquina: "No me voy a someter a ningún tratamiento así".

Una experiencia que le marcó

Su postura está condicionada por lo que vivió junto a su segunda esposa, que padeció cáncer. El humorista recuerda aquella etapa como un año y medio de enorme sufrimiento y asegura que esa experiencia le hizo tomar conciencia de cómo desea afrontar una posible enfermedad.

Noticias relacionadas

Arrocet también ha realizado balance de su vida tras perder, según afirma, a la mayoría de sus familiares y amigos. El cómico considera que ha tenido una existencia plena, no quiere depender de otras personas ni convertirse en una carga y sostiene que, si finalmente recibe malas noticias, se irá "tranquilo y feliz".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Carmelitas se despiden de su colegio de Cáceres después de 135 años de historia: 'Queremos deciros, sobre todo, gracias
  2. La Junta quiere sustituir al menos el 20% de los pinares de Gata y Las Hurdes por otras especies para frenar los incendios
  3. Las excavadoras trabajan a destajo para levantar la megafábrica china de cátodos que aspira a relanzar la industria de Mérida
  4. Después de ocho meses, volver a abrir es una alegría': una autónoma de Plasencia reabre su negocio tras el derrumbe de la calle del Sol
  5. Ikea cierra en Cáceres su tienda del Ruta de la Plata tras casi cinco años: otra firma de primer nivel ocupará el local
  6. Las batallas de ‘farmear aura’ conquistan Cáceres: ya se han celebrado dos
  7. Cinco detenidos, dos de ellos menores, por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en el norte de Cáceres
  8. Antonio y Juan, 90 años buscando a su tío Aurelio, fusilado en la Guerra Civil: 'Mi abuela nunca dejó de acordarse de su hermano

El Universitario de Cáceres reanuda su actividad quirúrgica tras suspender 40 operaciones por una fuga de agua

El Universitario de Cáceres reanuda su actividad quirúrgica tras suspender 40 operaciones por una fuga de agua

Las Vegas del Guadiana y Villuercas y Montánchez estarán este miércoles en aviso amarillo por altas temperaturas

Las Vegas del Guadiana y Villuercas y Montánchez estarán este miércoles en aviso amarillo por altas temperaturas

Pescueza acogerá el XXIV Encuentro de Mujeres de la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa

Pescueza acogerá el XXIV Encuentro de Mujeres de la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa

Fortnite: nuevos códigos con recompensas gratuitas, lista completa y cómo canjearlos

Fortnite: nuevos códigos con recompensas gratuitas, lista completa y cómo canjearlos

El jinete de Monesterio Mario Gómez nuevo campeón de Andalucía de Doma Vaquera Juvenil

El jinete de Monesterio Mario Gómez nuevo campeón de Andalucía de Doma Vaquera Juvenil

Cimarro seguirá al frente del Festival de Mérida hasta 2028 tras lograr casi un millón de superávit

Cimarro seguirá al frente del Festival de Mérida hasta 2028 tras lograr casi un millón de superávit

El Al-Qázeres ya conoce su hoja de ruta

El Al-Qázeres ya conoce su hoja de ruta

La tarifa regulada de la luz sufre por el caos del mercado eléctrico: pierde 2,5 millones de clientes con las crisis energéticas

La tarifa regulada de la luz sufre por el caos del mercado eléctrico: pierde 2,5 millones de clientes con las crisis energéticas
Tracking Pixel Contents