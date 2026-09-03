Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Tensión brutal

Un hombre se encara con un reportero de 'Malas Lenguas' y Gonzalo Miró estalla: "¿Dónde está la policía?"

El presentador ha visto en directo como los manifestantes de Cibeles increpaban a uno de sus reporteros en directo y le ha pedido que se ponga a salvo

'Malas lenguas'

'Malas lenguas' / LA 1

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

La escalada de agresiones a reporteros y periodistas de TVE sigue en aumento y 'Malas Lenguas' ha sido testigo esta tarde de un nuevo y vergonzoso episodio. El programa de La 1 y La 2 ha cubierto las manifestaciones que se han convocado en apoyo a Ceuta y en la de Cibeles, ha vivido como un ultra se ha encarado a uno de sus reporteros para intimidarle. Las imágenes han provocado la indignación de Gonzalo Miró, que ha reclamado la intervención policial.

Todo se produjo en directo cuando el reportero trataba de informar sobre la manifestación. Las cámaras de TVE mostraron los cánticos de los manifestantes contra Pedro Sánchez, mientras impedían al periodista ejercer su labor rodeándolo, tapándole el rostro con banderas de España...hasta que uno de los manifestantes, se ha plantado cara a cara con él, de manera intimidatoria.

En ese momento, Gonzalo Miró ha estallado: "Pero bueno, ¿y la policía? ¿Y la policía dónde está?", ha preguntado notablemente sorprendido mientras el resto de manifestantes separaba al hombre que había increpado al trabajador de TVE.

"Jesús, hazme un favor y márchate de ahí. Sal de ahí, quédate cerca de la Policía, que lo que tiene que hacer es proteger a la gente que está intentando desempeñar su trabajo", ha dicho el presentador mientras su reportero seguía siendo increpado.

Noticias relacionadas

"Con energúmenos de ese nivel es mejor no tener ningún trato", completó el presentador del espacio, mientras su reportero afirmaba: "Sí, nos va a tocar marcharnos porque no nos dejan hacer nuestro trabajo". Tras retirarse, los manifestantes han aplaudido y celebrado que el periodista de TVE abandonase el lugar.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

Añádenos en Google
  1. Las Carmelitas se despiden de su colegio de Cáceres después de 135 años de historia: 'Queremos deciros, sobre todo, gracias
  2. La Junta quiere sustituir al menos el 20% de los pinares de Gata y Las Hurdes por otras especies para frenar los incendios
  3. Las excavadoras trabajan a destajo para levantar la megafábrica china de cátodos que aspira a relanzar la industria de Mérida
  4. Una autovía entre Cáceres y Portugal ahorraría 100 y 150 euros por camión y viaje
  5. Después de ocho meses, volver a abrir es una alegría': una autónoma de Plasencia reabre su negocio tras el derrumbe de la calle del Sol
  6. Ikea cierra en Cáceres su tienda del Ruta de la Plata tras casi cinco años: otra firma de primer nivel ocupará el local
  7. María Guardiola recuerda a las Carmelitas de Cáceres: 'La mujer que soy les debe mucho
  8. Las batallas de ‘farmear aura’ conquistan Cáceres: ya se han celebrado dos

Feijóo, Ayuso y Abascal unidos en apoyo a Ceuta en la Plaza de Cibeles (Madrid)

Multitudinaria manifestación en Ceuta en su día grande exigiendo recuperar la normalidad

Consulta la portada correspondiente al día 3 de septiembre de 2026

Consulta la portada correspondiente al día 3 de septiembre de 2026

US Open | Rafa Jódar - Bu Yunchaokete, en imágenes

US Open | Rafa Jódar - Bu Yunchaokete, en imágenes

Sorteo Bonoloto del miércoles 2 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 2 de septiembre de 2026

El SES cesa a los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva

El SES cesa a los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva

Así ha sido la manifestación en apoyo a Ceuta en Cáceres.

Los ecologistas ven con buenos ojos sustituir los pinares de Gata y Las Hurdes, pero avisan: "Hay que ver qué especies se plantan"

Los ecologistas ven con buenos ojos sustituir los pinares de Gata y Las Hurdes, pero avisan: "Hay que ver qué especies se plantan"
Tracking Pixel Contents