Segunda temporada
Manu Sánchez amplía su particular Gobierno en el regreso de 'El perro andaluz': nuevo fichaje y dos invitados
Antonio Reguera se incorpora al programa, que recibirá a Antoñito Molina y Miguel Rellán este jueves en el prime time de La 1.
Carlos Merenciano
Manu Sánchez recupera este jueves las noches de La 1 con la segunda temporada de 'El perro andaluz'. El programa conservará su mezcla de actualidad, entrevistas, humor y música en directo, aunque incorporará nuevos contenidos para abordar los asuntos que marquen la conversación pública.
Antoñito Molina y Miguel Rellán inaugurarán la nueva tanda de entregas como primeros invitados. Ceuta también ocupará un lugar destacado durante la noche y estará presente en distintos bloques, incluida una actuación especial de la cantante y bailaora ceutí La Shica.
El monólogo del presentador volverá a abrir cada programa, pero ahora estará acompañado por 'La pizarra'. En esta nueva sección, Manu Sánchez utilizará un rotulador para organizar datos, relacionar acontecimientos y ofrecer su propia explicación de la actualidad.
Un nuevo miembro del Gobierno
El particular Ejecutivo del formato crecerá con el fichaje de Antonio Reguera, que aportará sus historias y su visión humorística. También regresará María Galiana con 'Palabras mayores', junto a las preguntas de 'El perro verde' y el Confesionario destinado a los invitados.
Carmen Fuentes continuará recuperando momentos y personajes del Archivo de RTVE, mientras la banda del programa y Gospel It mantendrán el peso de la música en directo. Con estas novedades, 'El perro andaluz' reforzará su conexión con la actualidad sin abandonar las secciones que definieron su primera temporada.
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Fuente: El Periódico
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