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Gran final

Polinyà o Quintanar del Rey, ¿quién ha ganado 'El Grand Prix 2026'?

La localidad conquense se proclama campeona después de una igualadísima final decidida por el fallo de su rival en 'El Diccionario'.

Ramón García en 'El Grand Prix'

Ramón García en 'El Grand Prix' / RTVE

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Carlos Merenciano

Madrid

Quintanar del Rey ha ganado 'El Grand Prix 2026'. El municipio conquense se impuso a Polinyà en la gran final emitida este miércoles por La 1 y RTVE Play, cerrando una trayectoria en la que también había liderado la fase clasificatoria y eliminado a Altura en semifinales.

Polinyà comenzó con ventaja tras conseguir la Carta Dorada en 'La Cucaña', acompañado por su madrina Victoria Martín. Sin embargo, Quintanar del Rey, apadrinado por Miguel Maldonado, respondió imponiéndose en pruebas como 'Recogecocos' y 'Baloncesto en pañales'.

La igualdad fue máxima durante toda la noche. Los dos pueblos completaron 'Los supercocineros' exactamente en dos minutos y quince segundos, un empate que sorprendió a Ramón García: "Esto no había pasado nunca en la historia del Grand Prix". También batieron el récord conjunto de salmones transportados en 'Los troncos locos'.

Una palabra decidió el campeón

Polinyà afrontó 'El Diccionario' con 24 puntos, solo uno más que Quintanar del Rey. Antes, Culete había vuelto a convertirse en el héroe conquense al derribar ocho piezas en 'Los superbolos', mientras el equipo catalán únicamente consiguió tirar dos.

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Después de varios aciertos consecutivos, Polinyà consideró que la palabra "cruste" existía y recibió la respuesta negativa de Ramón García. El fallo entregó automáticamente la victoria a Quintanar del Rey, que cerró el marcador con 33 puntos frente a los 30 de su rival y levantó el trofeo como campeón de la edición.

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Fuente: El Periódico

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