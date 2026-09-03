Recuerdo televisivo
Verónica Sánchez niega su rechazo hacia 'Los Serrano': "La verdad es que no me cansa en absoluto"
La actriz celebra que nuevas generaciones descubran la serie y prepara un reencuentro con sus antiguos compañeros 18 años después del final.
Carlos Merenciano
Verónica Sánchez regresa este jueves 3 de septiembre al prime time de Antena 3 con el estreno en abierto de 'Las hijas de la criada'. La adaptación de la novela de Sonsoles Ónega comenzará a las 23:00 horas, después de su lanzamiento previo en Atresplayer.
Con motivo de este nuevo proyecto, la actriz ha concedido una entrevista a Vertele en la que también ha abordado la percepción de que le incomoda hablar sobre 'Los Serrano'. Sánchez lo desmiente con claridad: "Me siento afortunada. La verdad es que no me cansa en absoluto".
La intérprete, que dio vida a Eva Capdevila, asegura que recibe con agrado el cariño de los espectadores. Especialmente le emociona comprobar que quienes siguieron la ficción durante su juventud ahora vuelven a verla con sus propios hijos. Para Sánchez, la serie "sigue vigente veintitantos años después".
El próximo reencuentro
Verónica Sánchez volverá a coincidir con sus antiguos compañeros en la Comic-Con de Málaga, cuando se cumplen 18 años del desenlace de 'Los Serrano'. "Es verdad que la gente te habla de 'Los Serrano' con muchísimo cariño hacia la serie, pero hacia los personajes también", comenta.
Ese recuerdo es precisamente el que desea alcanzar ahora con Inés Lazariego, su personaje en 'Las hijas de la criada'. Sánchez espera que la audiencia reciba a la protagonista con el mismo cariño y que su historia consiga permanecer en la memoria de los espectadores.
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Fuente: El Periódico
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