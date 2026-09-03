Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Recuerdo televisivo

Verónica Sánchez niega su rechazo hacia 'Los Serrano': "La verdad es que no me cansa en absoluto"

La actriz celebra que nuevas generaciones descubran la serie y prepara un reencuentro con sus antiguos compañeros 18 años después del final.

Verónica Sánchez

Verónica Sánchez / Atresmedia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Verónica Sánchez regresa este jueves 3 de septiembre al prime time de Antena 3 con el estreno en abierto de 'Las hijas de la criada'. La adaptación de la novela de Sonsoles Ónega comenzará a las 23:00 horas, después de su lanzamiento previo en Atresplayer.

Con motivo de este nuevo proyecto, la actriz ha concedido una entrevista a Vertele en la que también ha abordado la percepción de que le incomoda hablar sobre 'Los Serrano'. Sánchez lo desmiente con claridad: "Me siento afortunada. La verdad es que no me cansa en absoluto".

La intérprete, que dio vida a Eva Capdevila, asegura que recibe con agrado el cariño de los espectadores. Especialmente le emociona comprobar que quienes siguieron la ficción durante su juventud ahora vuelven a verla con sus propios hijos. Para Sánchez, la serie "sigue vigente veintitantos años después".

El próximo reencuentro

Verónica Sánchez volverá a coincidir con sus antiguos compañeros en la Comic-Con de Málaga, cuando se cumplen 18 años del desenlace de 'Los Serrano'. "Es verdad que la gente te habla de 'Los Serrano' con muchísimo cariño hacia la serie, pero hacia los personajes también", comenta.

Noticias relacionadas

Ese recuerdo es precisamente el que desea alcanzar ahora con Inés Lazariego, su personaje en 'Las hijas de la criada'. Sánchez espera que la audiencia reciba a la protagonista con el mismo cariño y que su historia consiga permanecer en la memoria de los espectadores.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Carmelitas se despiden de su colegio de Cáceres después de 135 años de historia: 'Queremos deciros, sobre todo, gracias
  2. El SES cesa a los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva
  3. María, más de 50 años repartiendo suerte por Cáceres con su inseparable romero: 'La gente me quiere mucho
  4. Una autovía entre Cáceres y Portugal ahorraría 100 y 150 euros por camión y viaje
  5. Extremadura se vuelca con Ceuta: 8.000 personas en Cáceres y otras 8.000 en Badajoz
  6. María Guardiola recuerda a las Carmelitas de Cáceres: 'La mujer que soy les debe mucho
  7. La Junta quiere sustituir al menos el 20% de los pinares de Gata y Las Hurdes por otras especies para frenar los incendios
  8. Las cuatro últimas Carmelitas dejan Cáceres tras más de 135 años: Rafa Mateos las despide

Cuatro días para comerse Extremadura sin salir de Malpartida de Cáceres

Cuatro días para comerse Extremadura sin salir de Malpartida de Cáceres

Charanga, mariachi y batucada para no parar de cantar y bailar este fin de semana en Mérida

Charanga, mariachi y batucada para no parar de cantar y bailar este fin de semana en Mérida

Rafa Mateos llama a iluminar ayuntamientos de toda Extremadura este viernes por Cáceres 2031

Rafa Mateos llama a iluminar ayuntamientos de toda Extremadura este viernes por Cáceres 2031

Plasencia se abre a la cultura: una noche con más de una veintena de espacios y actividades por toda la ciudad

Plasencia se abre a la cultura: una noche con más de una veintena de espacios y actividades por toda la ciudad

El Cacereño, contra Bibiany, un campeón mundial con el Inter

El Cacereño, contra Bibiany, un campeón mundial con el Inter

Vuelta al cole en Extremadura: una ayuda de 100 euros al mes podría sacar de la pobreza a más de 8.200 menores

Vuelta al cole en Extremadura: una ayuda de 100 euros al mes podría sacar de la pobreza a más de 8.200 menores

España resiste en la élite mundial de la libertad académica, mientras el entorno empieza a resquebrajarse

España resiste en la élite mundial de la libertad académica, mientras el entorno empieza a resquebrajarse

Video | La plaza de los Maestros de Cáceres se queda sin bares: al menos 10 de sus 27 locales están sin actividad

Tracking Pixel Contents