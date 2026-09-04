Telemadrid da voz a un coronel que pide "derramar sangre" y desobedecer al Gobierno: así reaccionó Antonio Naranjo

"Esperemos que no haga falta nada de eso". Con estas palabras reaccionó Antonio Naranjo después de que un coronel retirado pidiera ante las cámaras de Telemadrid que se desobedeciera a cualquier Gobierno que considerara "traidor y cobarde a la patria". La controvertida escena se produjo este miércoles 2 de septiembre durante una conexión de 'El análisis diario de la noche' con una manifestación celebrada en Ceuta.

Benjamín López, encargado de conducir la tertulia desde el plató, dio paso a Naranjo para conocer el ambiente en las calles. El periodista mostró inicialmente una pancarta en la que Pedro Sánchez aparecía caracterizado como un diablo y acompañado por tres títeres que representaban a Félix Bolaños, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. "Esto no lo hemos organizado nosotros, sale así de espontáneamente", aclaró el presentador antes de entrevistar a varios asistentes.

Uno de ellos, desplazado desde Galicia, animó a otros ciudadanos a viajar hasta la ciudad autónoma y sostuvo que Ceuta representaba "la primera línea de defensa" de España. Su intervención terminó adquiriendo un tono especialmente grave: "Todos aquellos que, en algún momento, hayamos hecho juramento de lealtad a la bandera de España, estamos obligados por ese juramento a defender España hasta la última gota de nuestra sangre". También añadió que "Dios nos pedirá cuentas" si no lo hacían.

El llamamiento de un coronel retirado

Naranjo respondió con un escueto "esperemos que no sea necesario", pero la conexión continuó dando voz al coronel retirado Carlos Pavón. Este dirigió su mensaje al jefe del Estado Mayor de la Defensa, a los responsables de los tres ejércitos y a los mandos operativos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. "El peligro no ha pasado, España está en peligro todavía", proclamó antes de secundar el llamamiento anterior.

"Yo lo único que le pido es que, si llega el momento en que hay que cumplir el juramento que hicimos ante la bandera de España de derramar nuestra sangre hasta la última gota que nos quede por defender cualquier sitio de España, lo hagamos", afirmó Pavón. El coronel retirado remató su intervención con una petición todavía más contundente: "Y que se desobedezca al Gobierno que sea traidor y cobarde a la patria".

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Antonio Naranjo volvió a desmarcarse tímidamente de esas palabras, aunque aprovechó la intervención para cargar contra el Ejecutivo: "Esperemos que no haga falta nada de eso y que todo esto también valga para que el Gobierno reaccione". El presentador aseguró que en Ceuta se había producido "una invasión" y habló de un "tsunami político como nunca sobre la figura de Pedro Sánchez", cerrando una polémica conexión en la que la televisión pública madrileña ofreció su micrófono a dos llamamientos a defender España hasta "la última gota" de sangre.