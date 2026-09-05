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El próximo miércoles

Histórico movimiento en TVE: 'D Corazón' salta a La 2 con Anne Igartiburu para despedir a Harald V, rey de Noruega fallecido la semana pasada

El programa de crónica social salta de cadena para cubrir el funeral Estado del que fuera monarca de Noruega

'D Corazón'.

'D Corazón'. / LA 1

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Redacción Yotele

Madrid

Movimiento histórico y sorprendente de TVE para la próxima semana. El ente público ha anunciado este mediodía en 'D Corazón' que el programa de Anne Igartiburu y Javi de Hoyos saltará a La 2 el próximo miércoles para emitir un especial sobre el funeral Estado de Harald V, monarca de Noruega fallecido el pasado 28 de agosto.

Este movimiento inesperado supone un cambio de canal del programa de crónica social, que siempre ha estado vinculado a la primera cadena de TVE, pero que ahora parece abrirse una ventana de oportunidad para impulsar a La 2 mediante especiales como el del próximo miércoles.

Será a las 11:45 horas cuando los espectadores podrán elegir entre la actualidad política y de sucesos de 'Mañaneros' en La 1 y este especial sobre la muerte del rey de Noruega en La 2. El equipo del programa se desplazará hasta el país nórdico, donde también acudirán los reyes Felipe Vi y Letizia, además de la reina emérita Sofía.

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"Ya lo habéis oído, este miércoles a las 11:45 en La 2, eh. Desde Noruega y con expertos en Casas Reales para contar este acontecimiento histórico", decía la presentadora después de que se emitiese la pieza que anunciaba este movimiento en la parrilla.

Fuente: El Periódico

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