Feliz noticia
Laura Moure, presentadora de 'La ruleta de la suerte', da a luz a Zoe, su primera hija
La emblemática compañera de Jorge Fernández estrena maternidad tras dar la bienvenida a la pequeña el pasado 2 de septiembre
Kevin Rodríguez
La familia de 'La ruleta de la suerte' está de enhorabuena. Después de un verano cargado de expectación y dulces esperas, Laura Moure y su marido, Kiko Chica, han dado la bienvenida a su primera hija en común, una niña a la que han llamado Zoe y que ya se ha convertido en el centro de sus vidas. La querida azafata del concurso de Antena 3 ha querido compartir su inmensa alegría con todos sus seguidores a través de una tierna historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, donde ha presentado oficialmente a la pequeña y ha mostrado lo que ella misma define como "su nueva realidad".
El nacimiento de la pequeña Zoe, que llegó al mundo el pasado 2 de septiembre, supone un paso más en la sólida relación de la pareja. Laura Moure y Kiko Chica contrajeron matrimonio el pasado 10 de abril de 2025 en una emotiva ceremonia. Ahora, casi un año y medio después de aquel enlace, la llegada de su primer bebé consolida este momento tan dulce a nivel personal, coronando un verano inolvidable que la pareja recordará siempre con una sonrisa.
El nacimiento se ha producido justo en las vísperas del inminente estreno de la nueva temporada de' La ruleta de la suerte noche', el formato en el prime time de Antena 3 que vuelve a contar con su carisma habitual. Sin duda, Laura Moure afronta esta nueva etapa televisiva con la mayor de las ilusiones, aunque por supuesto las entregas del concurso nocturno son grabadas y podrán verse muy pronto en Antena 3.
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Fuente: El Periódico
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