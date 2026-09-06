Demanda millonaria a 'Supervivientes' por el accidente de Grecia: el concursante que perdió la pierna pide 100 millones

El infierno en el que se convirtió la aventura televisiva de Stavros Floros ha saltado de forma oficial a los tribunales de justicia. El exconcursante de la decimotercera edición de 'Supervivientes Grecia' ha presentado una demanda en un tribunal de circuito de Miami exigiendo una compensación económica de 100 millones de dólares a las productoras del programa (entre las que figuran AcunMedya y el empresario Acun Ilıcalí), así como a la cadena de televisión Skai TV. La acción legal llega tras el devastador accidente sufrido por el joven el pasado 11 de mayo de 2026 en las aguas de la República Dominicana, un suceso que le costó la amputación de la pierna izquierda y truncó su vida para siempre.

Los hechos ocurrieron durante una jornada en la que los participantes no se encontraban disputando un juego oficial del concurso, pero sí participaban en dinámicas de supervivencia. Floros, de 22 años, realizaba junto a otro compañero una actividad de pesca submarina en aguas abiertas para abastecer al grupo cuando una embarcación turística que transitaba a gran velocidad lo arrolló de forma brutal. La hélice de la lancha le sectionó la extremidad izquierda por encima de la rodilla —un segmento que ni siquiera pudo ser recuperado del fondo marino— y le causó graves lesiones en el tobillo y la pierna derecha. La vida del joven pendió de un hilo hasta que un pasajero de la propia embarcación causante del impacto improvisó un torniquete de emergencia para contener la masiva hemorragia.

La demanda formal expone una situación alarmante de negligencia por parte de la productora al obligar a los concursantes a pescar en zonas de mar abierto caracterizadas por un intenso tráfico de embarcaciones comerciales y turísticas. El escrito legal recalca que la organización no dispuso lanchas de seguridad, perímetros balizados, áreas protegidas ni ningún tipo de marcador de advertencia en el agua, omitiendo protocolos básicos a pesar de que en esas mismas aguas ya se habían registrado incidentes previos de extrema gravedad y precedentes fatales. Compañeros del programa como Emmanouil Malliaros han corroborado que los participantes operaban expuestos al peligro y que el contacto de los barcos comerciales con la costa cercana era constante.

Un accidente que obligó a suspender el reality

La gravedad del suceso provocó una respuesta inmediata por parte de los responsables del formato. Tras confirmarse el alcance de las heridas y la hospitalización del joven, la cadena Skai TV optó por suspender e interrumpir indefinidamente las emisiones de la edición en curso, paralizando por completo el reality show mientras las autoridades portuarias locales iniciaban una investigación para esclarecer las responsabilidades de la tragedia. Posteriormente, el programa emitió una última entrega para dar por cerrada una edición que quedará marcada para siempre en la historia de la televisión griega y mundial.

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Tras el accidente, el concursante fue trasladado inicialmente a una clínica local antes de ser evacuado de urgencia a un hospital en Miami (Estados Unidos), donde permaneció ingresado durante 61 días y se sometió a múltiples intervenciones quirúrgicas complejas. El impacto psicológico y físico ha sido devastador para el joven, quien ha lamentado públicamente la falta de respaldo institucional tras la tragedia. "Fui a un reality show y terminé con una sola pierna a los 22 años, habiendo sentido que me moría lentamente", declaró tras interponer la demanda, mientras el caso continúa su curso legal.