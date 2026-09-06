En Canal Sur
Fernando de la Guardia confirma su inminente regreso a la televisión tres años después de sufrir una parálisis facial
El conocido periodista andaluz regresa a la pequeña pantalla tras superar un complicado bache de salud que lo mantuvo alejado de los focos, marcando uno de los fichajes más sonados de la temporada
Kevin Rodríguez
El periodista granadino Fernando de la Guardia vuelve oficialmente a la primera línea de la pequeña pantalla. Lo hace de la mano de Canal Sur, cadena donde se pondrá al frente de 'Andalucía Mediodía' a partir de este lunes 7 de septiembre, retomando así su faceta como presentador.
Este esperado retorno se produce casi tres años después de que el comunicador tuviera que apartar su carrera en los platós nacionales —donde conducía 'Cuatro al día'— a causa de un grave episodio de síndrome de Ramsay Hunt que le provino una parálisis facial. Tras un largo y complejo proceso de recuperación física y personal, que él mismo ha compartido abiertamente en diversos espacios para visibilizar esta dolencia, el periodista afronta este nuevo reto profesional con ilusión.
"Las secuelas no me lo impiden, sino que me motivan el doble", ha señalado el presentador ante esta nueva etapa en la cadena autonómica andaluza, marcando el reencuentro definitivo con los espectadores desde el estudio de informativos del mediodía.
Esta oportunidad supone para el comunicador recuperar su normalidad profesional después de la vivencia que le apartó de la televisión, convirtiéndose en un referente de resiliencia tanto para sus compañeros de profesión como para la audiencia que ahora celebra su esperado regreso a casa.
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Fuente: El Periódico
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