Cambio de porgramación
Telecinco redobla su apuesta por 'Rueda la letra' tras la acusación de plagiar 'Pasapalabra': salto al fin de semana con nuevo horario
Carlos Sobera asaltará también los sábados y domingos para intentar reconquistar a los huérfanos de 'Pasapalabra'
Redacción Yotele
El estreno de 'Rueda la letra', el concurso de vocabulario conducido por Carlos Sobera que recupera el histórico 'Rosco' y al que Atresmedia e ITV Studios estudian demandar por su parecido con 'Paspalabra', no ha tenido el efecto revulsivo esperado en las tardes de Telecinco. Con unos datos de estreno que rondaban el 9,1% y una posterior caída al 8%, la cadena ha seguido anunciando novedades en el horario del concurso, que ahora salta también al fin de semana.
Si el primer programa se ofreció a las 19:00 horas y el segundo ya se retrasó a las 19:15 horas, ahora el cambio de horario vuelve a producirse, pues los sábados y domingos 'Rueda la letra' comenzará a las 20:00 horas para aproevchar la ausencia de 'Pasapalabra' esos días.
Sin embargo, este giro de timón también tiene consecuencias dentro de la propia casa. La ampliación del concurso de Sobera al fin de semana se cobra una víctima colateral evidente: el magacín vespertino 'Fiesta', presentado por Emma García, que verá recortada de nuevo su duración en una hora clave.
Mientras tanto, el formato sigue sorprendiendo por el indudable parecido razonable con el concurso de Antena 3. Ya Lilit Manukyan tuvo ul lapsus prohibido del "Pasapalabra" para pasar de letra en la prueba final y además, ayer ella y David (concursante de 'Paspalabra') fallaron la misma definición en sus respectivos programas.
Telecinco confía ahora en que duplicar la dosis de su concurso sirva para enganchar definitivamente a una audiencia que, por ahora, se muestra esquiva
Fuente: El Periódico
- La pistola del Parque del Príncipe de Cáceres: 8 claves que pueden revelar su edad, propietario y si se usó en un delito
- La Comisaría de Mérida queda temporalmente sin comisario jefe y espera relevo antes de final de año
- Crimen de Francisca Cadenas: denuncian a la cárcel y piden suspender la reconstrucción del asesinato
- Vecinos de Mejostilla alertan de presuntas carreras ilegales en Cáceres: 'Un día se van a llevar a alguien por delante
- VegaVera amplía su oferta de vivienda nueva en Cáceres con promociones en distintas zonas de la ciudad
- Guardiola llama a frenar la polarización y reivindica Almaraz como ejemplo de unidad
- La Junta de Extremadura acelera las obras para mejorar la carretera entre Segura de León y Huelva
- El Recinto Ferial de Mérida cambia las atracciones por los puestos y recupera este martes el mercadillo