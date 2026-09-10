Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

'Cara Al Show'

Aramís Fuster resucita a Marc Giró y recrea su momentazo viral en 'Fiesta' este verano: "¡No me grites!"

'Cara al show'.

'Cara al show'. / laSexta

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

El 'accidentado' final de la primera temporada de 'Cara al Show', con un Marc Giró cayendo desplomado por las escaleras del plató, dejó en vilo a todos los espectadores de laSexta. Dos meses más tarde, el misterio por fin se resuelve de la forma más surrealista posible: con el cuerpo del presentador yaciendo sobre el escenario hasta que la magia de Aramís Fuster entra en acción.

Entre rayos y centellas, la bruja más popular de España recurre a su clásicos conjuros para obrar el milagro y devolverle la vida. Sin necesidad de ningún idioma extranjero más allá del castellano, la vidente repite tres veces la fórmula exacta —"Por el poder de Aramís, que esta alma distraída vuelva a la vida"— hasta lograr que el showman más estiloso de la cadena se ponga en pie.

Sin embargo, el despertar no es precisamente pacífico ni agradecido. "¡No me grites! ¡No me grites!", vocifera un alterado Marc Giró nada más incorporarse, reproduciendo de manera exacta el ya icónico y viral enfrentamiento que la propia pitonisa protagonizó este verano en el plató de 'Fiesta' frente a Marisa Martín Blázquez.

Noticias relacionadas

Lejos de achantarse por el señalamiento, la ocultista replica con la misma cintura televisiva que demostró estivalmente: "No te he gritado, perdona, disculpa. Te he hablado normal". Tras este guiño, el presentador se coloca bien el traje y abandona el plató de manera airada, dejando a la vidente guiñarle un ojo cómplice a la audiencia para dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una churrería en Mejostilla, una librería muy peculiar y un espacio gastronómico: las nuevas aperturas en Cáceres
  2. El Ayuntamiento de Plasencia multa con 18.000 euros una infracción urbanística en la calle Calzada de San Lázaro
  3. Muere a los 94 años Jesús Gabriel y Galán Acevedo, nieto del poeta de Cáceres José María Gabriel y Galán
  4. El TSJEx rechaza que el SES cesara por motivos políticos a un subdirector de Cáceres
  5. El menú del influencer Santierno para su enorme familia cacereña de 16 hijos, 39 nietos y 43 bisnietos
  6. Sorprenden a una mujer zarandeando a un hombre mayor con muletas en Plasencia y le hallan 300 euros ocultos
  7. Educación prepara un nuevo llamamiento de interinos en Extremadura
  8. La UEx crea un complemento de hasta 24.000 euros para facilitar el relevo de su personal funcionario

Dos matemáticos españoles, claves para que la inteligencia artificial de OpenAI resuelva uno de los 'problemas del Milenio'

Dos matemáticos españoles, claves para que la inteligencia artificial de OpenAI resuelva uno de los 'problemas del Milenio'

Plasencia reúne a las tres delegaciones de Misiones de Extremadura en una jornada de reflexión y animación misionera

Plasencia reúne a las tres delegaciones de Misiones de Extremadura en una jornada de reflexión y animación misionera

Moraleja ofrece dos fines de semana cargados de espectáculos en la calle con 'Integra con Arte'

Moraleja ofrece dos fines de semana cargados de espectáculos en la calle con 'Integra con Arte'

Plasencia se llena de coches este fin de semana: más de 115 vehículos en 'The Automotive Car Meet'

Plasencia se llena de coches este fin de semana: más de 115 vehículos en 'The Automotive Car Meet'

Tartar de atún con aguacate y mango: el plato elegante y fácil que puedes preparar en pocos minutos

Directo | Sánchez asegura que "nadie podía anticipar" la crisis de Ceuta con la información disponible

Directo | Sánchez asegura que "nadie podía anticipar" la crisis de Ceuta con la información disponible

El tiempo en Zafra: previsión meteorológica para hoy, jueves 10 de septiembre

El tiempo en Zafra: previsión meteorológica para hoy, jueves 10 de septiembre

El tiempo en Villanueva de la Serena: previsión meteorológica para hoy, jueves 10 de septiembre

El tiempo en Villanueva de la Serena: previsión meteorológica para hoy, jueves 10 de septiembre
Tracking Pixel Contents