Baja médica
Alma Bollo, obligada a abandonar 'Supervivientes All Stars': la organización ya tiene a su sustituto
La hija de Raquel Bollo deberá regresar a España por una lesión y otro famoso, cuya identidad permanece oculta, saltará del helicóptero este martes.
Carlos Merenciano
Alma Bollo ha visto truncada su segunda aventura en 'Supervivientes' apenas unos días después de aterrizar en Honduras. El equipo médico de 'Supervivientes All Stars 3' ha determinado que no puede continuar concursando por una lesión que, pese a estar respondiendo favorablemente al tratamiento, desaconseja su permanencia en las condiciones extremas del reality.
La concursante explicó en 'Conexión Honduras' que todo comenzó con un fuerte dolor de cuello durante su primera noche. Después llegaron los mareos, el hormigueo en las piernas y la falta de fuerzas hasta que tuvo que pedir asistencia. "No sé qué pasará pero no me quiero ir. Irme ahora sería perder, porque no me ha dado tiempo ni de concursar", lamentó antes de conocer el dictamen definitivo.
Sandra Barneda terminó comunicándole la decisión médica: "Se ha detectado una lesión que pese a presentar buena respuesta al tratamiento, desaconseja su permanencia en la aventura". Alma se derrumbó al saber que sería trasladada a España y recibió el apoyo de Raquel Bollo, que trató de tranquilizarla recordándole que "la salud es lo primero".
Un nuevo concursante ya viaja a Honduras
La salida, sin embargo, no dejará incompleto el casting. La organización anunció que este martes se incorporará un nuevo concursante, que llegará incluso con su correspondiente salto desde el helicóptero. El sustituto ya ha iniciado el viaje hacia Honduras, aunque por el momento el programa mantiene completamente oculta su identidad.
La marcha de Alma obliga además a reajustar las primeras nominaciones de la edición. La hija de Raquel Bollo había sido nominada directamente por Rubén Torres, pero su abandono médico deja ahora a Víctor Janeiro, Lola Ortiz y Arkano como los concursantes que continúan en riesgo tras la primera 'Liga de los Nominados'.
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Fuente: El Periódico
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